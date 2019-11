Emma Marrone aggredita durante l’esibizione in diretta: parole cariche d’odio contro la cantante sui social

Emma Marrone aggredita durante l’esibizione in diretta: parole cariche d’odio contro la...

Emma Marrone attaccata sui social durante l’esibizione a Tu si que Vales, le parole degli haters: “Per il resto è nulla”

Dopo l’annuncio del suo ritiro immediato dalle scene musicali, Emma Marrone torna più forte che mai. Nella terza puntata di Tu si que Vales, ospite anche la cantante salentina che si è esibita con la bellissima canzone ‘Io sono bella‘ estratta dall’ultimo album. Durante la sua performance, l’ex vincitrice di Amici è finita nel mirino degli haters: ecco cosa è successo.

Emma Marrone attaccata sui social

Una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano è, senza alcun dubbio, Emma Marrone. La sua voce ha conquistato numerosi fan in tutto il Paese. Nelle scorse settimanale, l’ex vincitrice di Amici ha annunciato il suo ritiro dalle scene a causa di un problema di salute. Dopo un periodo non proprio positivo, la cantante salentina è tornata più forte mai ed è pronta ad emozionare tutti con la sua voce graffiante. In occasione dell’uscita del suo nuovo album ‘Fortuna’, nello show del sabato sera, la cantante salentina si è esibita sulle note de ‘Io sono bella’.

Ma durante la sua esibizione è stata protagonista di un episodio davvero vergognoso. Un utente su Instagram ha messo in discussioni le sue doti canore.

Le parole di un hater

Ieri sera è andata in onda su canale 5 la terza puntata di Tu si que Vales. Tra gli ospiti dell’appuntamento di ieri anche Emma Marrone che si è esibita sul palco con la canzone ‘Io sono bella‘ ,scritta da Vasco Rossi ed estratta dal suo ultimo album ‘Fortuna‘.

Sotto la clip pubblicata sul canale ufficiale Instagram di Witty, inerente il momento dell’ingresso dell’artista salentina in studio, è apparso un commento di cattivo gusto nei suoi confronti: