‘Mi sono spaventato, non rispondeva’: Emma Marrone, il tumore e il messaggio dell’ex Marco Bocci

Marco Bocci, attore e regista italiano, rivela la sua paura dopo i tre giorni di ricovero in ospedale ma anche la forte preoccupazione per l’ex Emma Marrone

È uno degli attore senza dubbio più affascinanti e più sexy del mondo del cinema, parliamo infatti di Marco Bocci, attore e regista italiano. Il bellissimo attore infatti è uno dei più amati e desiderati della fiction andata in onda anni passati di Rosy Abbate.

Marco Bocci la rinascita dopo il coma e la preoccupazione per Emma Marrone

L’attore in una recente intervista ha parlato anche del nuovi progetti nel mondo del cinema. L’attore Marco Bocci, infatti, sta realizzando un film tratto dal suo primo romanzo. Un momento davvero unico per Marco che ha visto in poco tempo sfuggire la vita dalle sue mani.

Ebbene sì, Marco nell’intervista parla anche di uno dei periodi più brutti e spaventosi della sua vita, ovvero il coma. L’attore infatti ha passato molti giorni in ospedale senza coscienza a causa di un’insolita Herpes molto aggressiva. L’attore però ha voluto parlare anche della situazione di salute sulla sua ex Emma Marrone.

Bocci, la sua vita appesa ad un filo: il messaggio a Emma

L’attore italiano nell’intervista ha infatti parlato anche di uno dei momenti che lo ha lasciato senza parole. Bocci infatti qualche tempo fa ha rischiato grosso, a causa di un herpes che lo portato successivamente al coma. Il giovane racconta che proprio la moglie Laura Chiatti, una sera l’ha trovato incosciente chiamando immediatamente i soccorsi:

«È stato brutto, davvero brutto. È una cosa che non ti aspetti anche se l’ho realizzata solo dopo»

L’attore fortunatamente non si è lasciato intimorire da questa brutta avventura,ma è riuscito a prendere la forza e l’energia per rimettersi in riga e ricominciare tutta la sua vita con una energia.

Marco inoltre parla anche della sua ex fidanzata Emma Marrone e di come è riuscita a superare ancora una volta un male cosi forte. La giovane come in molti sanno ha combattuto di nuovo il tumore dopo ben 10 anni dalla sua scomparsa. Bocci, come altri amici della cantante però, ha cercato di far sentire la sua vicinanza alla giovane salentina, sostenendola in questo percorso cosi duro:

“Mi ero spaventato, ho provato a chiamarla e aveva il telefono spento…”

Oggi sia Emma che Marco pare che stiano molto meglio e poco alla volta stanno riprendendo la loro vita in mano