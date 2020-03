Confindustria sull’emergenza Coronavirus: previsioni PIL in calo di dieci punti percentuali

Con l’emergenza Coronavirus in atto Confindustria prevede un’enorme perdita del PIL nella prima metà del 2020.

Il Centro Studi di Confindustria stima una

Il coronavirus

e si prevede una “risalita lenta”.

“Solo mettendo in sicurezza i cittadini e le imprese la recessione attuale potrà non tramutarsi in una depressione economica prolungata”,