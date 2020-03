Crisi Coronavirus: il monito di Confindustria, molte aziende non riapriranno

Sulla recessione economica che sta interessando l’Italia ai tempi del Coronavirus è intervenuta Confindustria.

A tale proposito il Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia ha sottolineato che l’Italia si trova in una vera e propria “economia di guerra”.

L’analisi di Confindustria stima una perdita mensile di 100 miliardi di euro.

La stima giunge subito dopo l’approvazione dell’ultimo Decreto da parte del Governo Conte che ha disposto la chiusura di tutte le fabbriche e di tutte le industrie che non producono beni essenziali.

“Dobbiamo occuparci e preoccuparci di come uscire da questa criticità per evitare che molte aziende, se non tutte, per crisi di liquidità potrebbero non riaprire più nel giro di poche settimane”,