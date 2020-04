Coronavirus, Conte: lockdown fino al 3 maggio. Riapertura librerie e negozi per...

Emergenza Coronavirus, Conte: “Lockdown prorogato fino al 3 maggio. Non vanifichiamo gli sforzi”

In Conferenza stampa a Palazzo Chigi alle 19.30 il Premier Conte ha prorogato le misure restrittive fino al 3 maggio.

“Se cedessimo adesso tutti gli sforzi fatti sarebbero stati inutili”,

ha detto il Premier.

Si tratta di

“una decisione difficile ma necessaria di cui mi assumo tutte le responsabilità politiche”.

Giuseppe Conte ha annunciato il nuovo dpcm.

Conte: dal 14 aprile riapertura di librerie, cartolibrerie e negozi per bambini

Riaprono dal 14 aprile librerie, cartolibrerie e negozi per bambini e alcune altre attività produttive quali quelle forestali.

“Riapriamo la silvicoltura, cioè il taglio dei boschi”,

aggiunge Conte.

Leggi anche: INPS bonus 600 euro, tutto da rifare per 400 mila professionisti

Conte: via alla fase 2 e Task Force per la ricostruzione dell’Italia

Il lavoro per la fase due è già partito.

Non si può aspettare che il virus scompaia del tutto, è necessario convivere con il virus e l’Esecutivo è al lavoro con due pilastri.

Per la ricostruzione dell’Italia verrà costituita una task force con varie professionalità: sociologi, psicologi, esperti dell’organizzazione del lavoro, manager.

Il Presidente della task Force sarà Vittorio Colao, ex amministratore delegato di Vodafone.

La task force sarà incaricata dal governo di studiare le strategie per uscire dalla crisi economica e sanitaria determinata dall’emergenza Coronavirus.

Conte: “Nostro strumento restano Eurobond, Salvini e Meloni su Mes mentono”

Il Premier Conte ha ribadito come l’Italia e l’Europa abbiano bisogno degli Eurobond per far fronte a questa «economia di guerra».

Nonostante l’intesa con l’Eurogruppo sia stata raggiunta,

l’«accordo è insufficiente, condurremo fino alla fine battaglia per Eurobond».

Conte attacca Matteo Salvini e Giorgia Meloni:

«Non abbiamo attivato il Mes, non lavoriamo col favore delle tenebre».

Conte lotta per l’emissione degli Eurobond, che rappresentano la risposta comune.

“Non firmerò sino a quando non avrò un ventaglio di strumenti adeguato alla sfida che stiamo vivendo, che non riguarda l’Europa e tutti gli stati membri”,

ha sottolineato lo stesso Conte.

LettoQuotidiano.it è stato selezionato nella nuova app di Google News. Per rimanere sempre aggiornato clicca qui e poi sulla stellina “Segui”