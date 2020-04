Crisi Coronavirus, Vittorio Colao Presidente della task force per la ricostruzione?

Ricostruzione Italia crisi Covid-19: la task force sarà presieduta da Vittorio Colao?

Italia verso la ricostruzione? Una task force che riunisca alcune delle eccellenze del Paese: economisti, psicologi, manager, giuristi e scienziati pronti a “ricostruire” l’Italia.

Tra i grandi nomi figura Vittorio Colao, ex amministratore delegato di Vodafone, nominato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per aiutare ad affrontare una situazione d’emergenza come quella in cui l’Italia sta vivendo.

«Non è deciso, ma è molto probabile che alla fine sia indicato Colao»,

riferisce una fonte dell’Esecutivo.

Tra i grandi nomi da inserire nella task force si era pensato a Mario Draghi.

Ricostruzione Italia dopo lockdown: obiettivi della task force

La finalità della task force è far ripartire l’economia e tutelare la salute.

Per ricostruire l’Italia sarà costituita la task force, che dovrà collaborare con l’Esecutivo all’impostazione di un nuovo modello sociale e economico per i prossimi mesi.

Ricostruzione Italia: chi è il Presidente Vittorio Colao?

Vittorio Colao è il super manager e l’ex amministratore delegato di Vodafone, verso la guida della task force per la fase 2.

È Vittorio Colao il Presidente scelto dal Premier Conte

durante la riunione con i capi delegazione.

Classe 1961 Vittorio Colao ha completato gli studi universitari nella città di Milano presso l’Università degli studi Bocconi.

Ha conseguito un Master in Business Administration all’interno della prestigiosa Harvard University.

Ha iniziato la sua carriera professionale nella città di Londra in una delle principali banche d’affari internazionali, Morgan Stanley, occupandosi di media, telecomunicazioni e beni industriali.

Successivamente, rientrato nella città di Milano, ha iniziato a collaborare con McKinsey& Company e, nel 1996, è stato nominato Direttore Generale della Omnitel Pronto Italia (l’attuale Vodafone Italia).

Nel 1999 è stato nominato Amministratore Delegato della divisione italiana di Vodafone, Vodafone Omnitel.

Nel 2004 è entrato come Amministratore Delegato in RcsMediaGroup, una delle maggiori case editrici presenti nel nostro Paese.

Nell’ottobre 2006 rientra all’interno del Gruppo Vodafone come Vice Amministratore Delegato per la divisione Europa e, nel 2008 diviene Amministratore Delegato di Vodafone.