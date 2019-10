Elodie senza costume a Zanzibar: lo scatto malizioso stuzzica le fantasie dei follower – Foto

Elodie, scatena le fantasie dei suoi followers con la sua ultima foto direttamente da Zanzibar dove sta trascorrendo una vacanza insieme a Marracash

Elodie di Patrizi, in arte Elodie, è una delle cantanti più apprezzate e seguite degli ultimi anni. Dopo la sua partecipazione ad ‘Amici’ di Maria De Filippi, la sua carriera è una scala in salita, per non parlare del fatto che per tutta l’estate ci ha fatto ballare sulle note della sua ‘Margarita’, la quale ha ottenuto il doppio disco di platino. Una grande vittoria e soddisfazione per la cantante emersa dal talent della moglie di Costanzo.

Negli ultimi giorni l’ex concorrente di Amici, sta godendo di momenti di relax insieme al suo nuovo amore, il rapper Marracash. Tra gli ultimi scatti postati uno in particolare ha catturato l’attenzione dei suoi follower, stuzzicandone oltremodo la loro fantasia.

La cantante bollente a Zanzibar

Non è la prima volta che la cantante provoca i fan con le sue foto su Instagram, dopo la foto in topless, Elodie Colpisce ancora.

Infatti l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi si trova attualmente in vacanza in uno degli angoli del mondo più suggestivi che esistano, le spiagge di Zanzibar.

Lei bellissima sfoggia il suo fisico statuario coperto solo di un telo mare che lascia scoperte le spalle, le gambe.

Elodie stuzzica i fan

Lo scatto, in cui ringrazia il doppio disco di Platino per la hit dell’estate ‘Margarita’, ottiene subito oltre 110mila like e commenti da parte dei fan.

La foto stuzzica da subito la fantasia degli utenti, i quali hanno subito immaginato che la cantante 29enne non indossasse nulla al di sotto di quel telo, ne il ‘pezzo di sopra’, ne tantomeno quello di ‘sotto’.

Il suo corpo realmente nudo sotto il telo? Ecco lo scatto che ha conquistato tutti: