Elodie in body si piega e allarga le gambe: la posizione proibita manda in tilt i fan

Elodie in body si piega e allarga le gambe: la posizione proibita...

Elodie annuncia il suo nuovo tour in modo provocante, l’ultimo scatto della cantante manda in visibilio il web

Un periodo particolarmente positivo per Elodie che è pronta per un nuovo tour del 2020.

Per diffondere questa bellissima notizia, la cantante ha condiviso uno scatto molto provocante che ha, inevitabilmente, mandato in visibilio il popolo del web: il costume che indossa è davvero sgambato!

Elodie: il nuovo tour in Italia

Una delle cantanti più amate del panorama delle musica italiana è, senza alcun dubbio Elodie. Nelle ultime settimane, l’ex concorrente del talent show di Maria De Filippi ha pubblicato due brani che, in pochissimo tempo, hanno conquistato i fa. Tra questi vi è Guaranà che è diventato disco d’oro. Per questo motivo, l’artista festeggia questo momento con una foto piccante e delle news importanti. Di cosa si tratta? (continua dopo il post seguente).

La cantante ha condiviso le nuove date del tour 2020 condividendo uno scatto che ha lasciato tutti senza parole: la sua bellezza è disarmante. D’altronde, sa perfettamente come catturare l’attenzione dei suoi seguace e l’ha fatto anche ultimamente pubblicando uno scatto in costume (per vedere le foto, clicca qui).

Lo scatto in costume è da capogiro!

La cantante è seguitissima su Instagram dove non perde mai l’occasione di condividere la sua vita professionale. Elodie, infatti, ha annunciato le nuove date del tour di quest’anno che prevede cinque imperdibili date sparse per l’Italia : Il 18 Valle D’Aosta, 05/08 Patti (ME); 30/08 Ascoli Piceno; 03/09 Catania e 13/09 Sammichele di Bari (BA).

La cantante ha deciso di condividere questa fantastica notizia condividendo uno scatto che ha infiammato il web. L’artista, infatti, si mostra con indosso un costume intero e le treccine sui capelli. Ecco il post che ha collezionato un boom di like e commenti. Un utente ha scritto:

“Sei la regina indiscussa”; “Certo che sei proprio meravigliosa”;