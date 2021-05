Elodie ed Elettra Lamborghini, un anello che le accomuna: il dettaglio non...

Le due vip sono apparse di recente in tv e sui social ed i fan hanno notato un anello in comune, ecco svelato il segreto del loro look!

Elodie ed Elettra sono donne bellissime e due professioniste dello spettacolo molto diverse tra loro ma sempre pronte a stupire i fan.

Qualcuno sui social ha notato un particolare simile, di cosa si tratta e a chi sta meglio? Scopriamo tutto insieme.

Elettra ed Elodie: cantanti ed icone del web

Nel panorama dello spettacolo italiano due stelle brillano da diverso tempo, si tratta di Elodie ed Elettra Lamborghini.

Le due giovanissime sono entrambi cantanti molto apprezzate per il loro talento musicale ma anche per le loro apparizioni in tv.

La Lamborghini al momento sta sperimentando la nuova avventura come opinionista del reality di punta di Canale 5, L’Isola dei Famosi. Elodie Di Patrizi invece di recente ha incantato tutti con la sua performance a Sanremo, da far invidia alle pop star americane!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Due icone di stile e bellezza inoltre, anche sul web, dove sono seguite da migliaia di followers sempre ansiosi di seguire le loro vicende personali e lavorative.

Elettra ed Elodie: l’anello sul vestito, eleganza e sensualità

Proprio recentemente e sul web, alcuni fan hanno notato un particolare che le accomuna ma non si tratta della musica. Ad attrarre l’attenzione è stato un anello.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

Ebbene sì un anello ma non al dito come si potrebbe pensare. In alcune delle ultime foto sul profilo Instagram di Elodie che la ritraggono felicemente abbracciata al suo fidanzato il rapper Marracash la giovane romana sfoggiava un miniabito Versace con un anello sul décolleté.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Lo stesso anello sul décolleté dell’abito indossato da Elettra durante l’ultima diretta de L’Isola dei Famosi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖 (@elettra.my_life0)

Una scelta con un preciso significato o una coincidenza di stile? Sul web si è scatenata la gara alle preferenze sul look e su chi indossava meglio l’abito, ma la verità è che entrambe hanno ancora una volta conquistato tutti.

E voi chi preferite tra Elodie ed Elettra?

Non resta che augurarsi un duetto tra le due cantanti così da poter apprezzare appena possibile la loro bravura e sensualità anche sul palco!