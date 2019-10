La tutina è troppo aderente, Elisabetta Gregoraci, curve e forme in bella vista – Foto

Elisabetta Gregoraci sensuale sui social, l’ultimo scatto della conduttrice calabrese manda in delirio i fan: “sei bella da togliere il respiro”

Negli ultimi anni Elisabetta Gregoraci ha letteralmente fatto impazzire i suoi fan per la sua bellezza e sensualità. Col tempo ha dimostrato di avere un grande talento nelle vesti di conduttrice prima con Made In Sud poi con Battiti Live. La conduttrice calabrese ha condiviso sui social un nuovo scatto che ha mandato in delirio i suoi fan. Per quale motivo? Per lei il tempo sembra davvero non passare mai!

Elisabetta Gregoraci sensuale sui social

Tipici tratti mediterranei che hanno incantato numerosi fan nel nostro Paese. Elisabetta Gregoraci, oltre ad essere sensuale e affascinante,è riuscita ad affermarsi in TV grazie al suo talento. Nelle ultime ore, la soubrette calabrese ha condiviso sui social uno scatto che ha lasciato i suoi seguaci senza parole: semplice ma che mette in mostra il suo fisico mozzafiato.

Nel dettaglio, l’ex compagna di Flavio Briatore ha condiviso una foto mentre è impegnata per uno shooting per la famosa catena di abbigliamento partenopea “Piazza Italia” per le vie di Milano. Il vestito che indossa ha incantato tutti, ecco il motivo.

La showgirl bollente con il tubino

La conduttrice calabrese ha condiviso su IG una foto che la ritrae mentre cammina per le vie di Milano:

“Passeggiando e pensando in giro per Milano qualche giorno fa..ancora con il profumo dell’estate addosso”.

La mamma di Nathan Falco indossa un tubino nero molto corto e aderente che mette in mostra il suo fisico in perfetta forma. Non sono mancati i commenti da parte dei suoi seguaci:

“Eli dicci la verità hai fatto un patto con il diavolo per essere sempre più bella?”;

E poi: