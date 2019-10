‘L’intimo è troppo trasperente’ Elisabetta Gregoraci, curve in bella mostra: lo scatto...

Elisabetta Gregoraci, l’intimo velato mette in risalto le sue ‘curve pericolose’. L’ex conduttrice di ‘Made in Sud’ infiamma il web

Elisabetta Gregoraci, è tra le showgirl più applaudite del panorama televisivo italiano, nota al pubblico non solo per essere stata Miss Calabria ma anche per il suo matrimonio con il celebre imprenditore Flavio Briatore, dal quale è nato il loro Nathan Falco.

In queste ore la bella modella calabrese ha infiammato il web con il suo ultimo scatto. Scopriamo tutti i dettagli.

Elisabetta Gregoraci infiamma il web con l’ultimo scatto social

Un buongiorno ‘mucho caliente’ quello di Elisabetta Gregoracci, la quale con il suo ultimo scatto social ha risvegliato i bollori degli utenti.

La foto postata, ha ottenuto immediatamente migliaia di like e numerosi apprezzamenti soprattutto dagli uomini i quali non hanno potuto fare a meno di ammirare il fisico mozzafiato e statuario fasciato da un sensualissimo body nero fatto di una tela trasparente.

Il body, attillato e supe scollato non riesce a trattenere le curve burrose e morbide dell’ex conduttrice di ‘Made in Sud’ la quale ha fatto letteralmente impazzire i fan.

Elisabetta Gregoraci come Baby di ‘Dirty Dancing’

La seducente modella calabrese ha accompagnato lo scatto con una citazione al quanto singolare, ripresa da uno dei più grandi successi mondiali del cinema internazionale ‘Dirty Dancing’:

‘Nessuno può mettere Baby in un angolo’

Gli utenti si sono subito scatenati in una serie di commenti ed apprezzamenti, di cui alcuni anche maliziosi. Ecco cosa si legge:

‘Favolosa meraviglia sexy mozzafiato curve super pericolose’

poi:

‘Sei come un’opera d’arte. Tipo la Venere di Botticelli. Nessun corpo vale più del tuo corpo’

e ancora, chi la paragona la sua bellezza a quella della grandissima icona del cinema all’italiana, Sophia Loren:

‘Sei la Loren italiana’

Ecco lo scatto con cui Elisabetta Gregoraci ha infiammato i social: