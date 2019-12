‘Uno schianto’ Seno e gambe in bella vista, la sorella di Elisabetta Gregoraci conquista i social

Elisabetta Gregoraci è una delle showgirl più belle, ma nessuno sa che l’ex di Briatore ha una sorella bella almeno quanto lei

Elisabetta Gregoraci è una delle showgirl televisive più apprezzate negli ultimi tempi. Il suo corpo statuario e la sua bellezza mediterranea hanno catturato il cuore di tantissimi italiani. Di origini calabresi, la bellissima Gregoraci fa invidia a diverse donne dello spettacolo per la sua bravura e per la sua bellezza, quello che in molti non sanno e che a condividere gli stessi bellissimi geni è proprio la sorella Marzia.

Chi è Marzia la sorella di Elisabetta Gregoraci?

Molti non sanno che la bellissima conduttrice calabrese, Elisabetta Gregoraci, ha una sorella. La giovane si chiama Marzia e come la sorella Elisabetta, anche lei riesce a catturare molto bene l’attenzione di molti uomini.

La giovane infatti è stata presentata dalla sorella sui social, dove entrambe si sono presentate con un sensualissimo bikini stretto che lascia poco spazio all’immaginazione. Entrambe hanno ereditato una bellezza unica, ma anche la bravura ma sopratutto l’umiltà che le contraddistingue.

Lo scatto che ha pubblicato la Gregoraci ha ricevuto in pochissimo tempo centinaia di likes e commenti da parte dei suoi numerosissimi fan.

Elisabetta insieme alla sorella Marzia

Le due in foto hanno scatenato il panico sui social. La Gregoraci voleva solo presentare sua sorella, ma a quanto pare i maschietti hanno ringraziato per il bellissimo scatto fatte insieme. Le due infatti si sono fatte immortalare mentre sul bordo della piscina, si godono un bellissimo sole. Le due ragazze hanno fatto impazzire non poco il web, che in pochissimo tempo si sono sbizzarriti a commentare lo scatto della showgirl. Ecco alcuni dei commenti rilasciati dai fan:

“Buon sangue non mente”, scrive qualcuno. https://www.instagram.com/p/B6iMYPnohWG/?utm_source=ig_web_copy_link

Insomma pare che non solo la Gregoraci faccia rimanere senza fiato i suoi fan ma a quanto pare anche la sorella Marzia riesce a scatenare gli ormoni dei moltissimi uomini con la sua assurda bellezza.