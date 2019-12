Il body stringe troppo lì in mezzo, Elisabetta Gregoraci incidente piccante un video shooting

Elisabetta Gregoraci lascia ancora una volta i fan senza parole. Il body della showgirl calabrese è troppo attillato e ‘mostra troppo’

Elisabetta Gregoraci è ormai un volto affermato nel panorama televisivo italiano.

Una vera star sui social ama condividere con i suoi fan la sua vita privata e professionale sulla piattaforma di Instagram.

Poche ore fa ha infatti pubblicato uno degli scatti provenienti dal suo ultimo shooting professionale.

L’incidente bollente è sempre dietro l’angolo, la foto e il video hanno lasciato tutti a bocca asciutta. Scopriamo di più (l’articolo continua dopo la foto).

Elisabetta Gregoraci alza la gamba, il dettaglio intimo non passa inosservato

Nel suo ultimo scatto e video postato sui social, l’ex moglie di Flavio Briatore ha lasciato tutti senza parole.

Elisabetta Gregoraci si mostra fasciata di un bellissimo e attillato, (con un sensuale effetto vedo non vedo), e sgambatissimo body nero, che mette in evidenza il suo corpo statuario, in particolare le sue cosce toniche e senza perfezioni, per non parlare del suo lato b di marmo.

Lo sguardo enfatizzato da un romantico smokey eyes e i lunghi capelli sciolti donano infine quel tocco di raffinatezza, che la rende sensuale senza scadere nella volgarità come si legge tra i commenti (l’articolo continua dopo la foto).

Fan in delirio per l’ultimo video sui social

Una vera star sui social, la soubrette calabrese è seguita da oltre 1 milione di follower.

L’ultima foto pubblicata sul profilo di Elisabetta Gregoraci ha mandato tutti fuori di testa e ha ottenuto in poco tempo quasi 24mila like e migliaia di commenti che omaggiano la sua bellezza mediterranea:

Ho finito gli aggettivi per definire la tua BELLEZZA….

e ancora, chi sottolinea la sua classe e la sua ‘eleganza unica’:

Sei di una bellezza, classe ed eleganza unica!!!ti adoro

Ecco video che ha lasciato tutti senza fiato: