Elisabetta Gregoraci, il seno prorompente fuoriesce dalla giacca: lo scatto audace infiamma i social

Elisabetta Gregoraci, sotto la giacca non indossa l’intimo: lo scatto della conduttrice calabrese incanta i follower

Il suo fascino unito al suo talento sono un mix perfetto tanto da essere considerata una delle showgirl più amate del piccolo schermo. Elisabetta Gregoraci spesso utilizza i social per stupire i suoi seguaci con scatti davvero provocanti. Ma questa volta, la conduttrice calabrese, si è supera. Per quale motivo? Non molte ore fa, ha condiviso su Instagram una nuova foto artistica mentre fa un passeggiata ma un dettaglio bollente non è sfuggito ai più maliziosi: sotto la giacca non indossa il reggiseno!

Elisabetta Gregoraci, valletta di Sanremo?

Manca davvero poco alla nuova edizione dell Festival della musica italiana. Al timone della kermesse musicale Amadeus che ha deciso di rintrodurre le vallette, che lo accompagneranno in cinque giornate dedicate alla canzone italiana. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, la valletta bionda è Diletta Leotta mentre per quanto riguarda quella mora il conduttore è indeciso tra Elisabetta Gregoraci e Lorella Boccia.

La showgirl calabrese è molto attiva sui social dove è solita pubblicare scatti della sua vita quotidiana. Non molte ore fa, l’ex moglie di Flavio Briatore ha deciso di stupire tutti. Il motivo è semplice: si mostra in una veste decisamente bollente.

La showgirl calabrese senza reggiseno

La conduttrice calabrese si è davvero superata questa volta. Poche ore fa, Elisabetta Gregoraci ha condiviso su Instagram uno scatto artistico che la ritrae mentre fa una passeggiata. Ma quel che ha catturato l’attenzione dei suoi seguaci è l’outfit scelto per l’occasione: shorts bianchi, giacca abbinata e maxi stivali in pelle nera lunghi fino al ginocchio.

Il dettaglio bollente non sfugge: sotto la giacca si intravede il seno esplosivo della showgirl calabrese. Come sempre, la foto ha fatto boom di like e commenti.