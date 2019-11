Diletta Leotta i glutei esplosivi, il vestito non li trattiene: le forme burrose diventano virali

Diletta Leotta, il lato B in bella mostra su Instagram: lo scatto di spalle manda in delirio il web

Il suo fascino e il suo talento hanno rubato il cuore di milioni di fan nel nostro Paese. Diletta Leotta è una dei volti televisivi più amati e seguiti. La giornalista sportiva è molto attiva sui social dove è solita condividere con i suoi follower momenti della sua vita quotidiana. Non molte ore fa, ha condiviso uno scatto che ha infiammato il web. Per quale motivo? Indossa un abito molto attillato che mette in bella mostra i suoi glutei. Lo scatto in questione riguarda lo spot di Intimissimi di cui è protagonista.

Diletta Leotta, abito attillato

Una delle donne più sensuali del piccolo schermo è, senza ombra di dubbio, Diletta Leotta. Classe 1991, la showgirl siciliana è riuscita a catturare l’attenzione del pubblico non solo per il suo talento, ampiamente dimostrato nelle vesti di conduttrice di numerosi programmi televisivi ma anche per la sua immensa bellezza. Non molte ore fa, la giornalista sportiva ha condiviso uno scatto tratto dallo geniale spot della Intimissimi. La conduttrice siciliana è la protagonista del brand di intimo, idea molto apprezzata sopratutto dal pubblico maschile.

Il nuovo spot di Intimissimi piace proprio a tutti. Il merito è anche della protagonista, Diletta Leotta, che nella clip in questione è esperta di intimo maschile.

Lo scatto diventa virale sui social

Nel dettaglio, la nuova foto condivisa da Diletta Leotta la ritrae nel negozio del noto marchio di intimo ma l’attenzione dei suoi seguaci è stata catturata dal suo outfit. Il volto di Dazn indossa un attillato abito grigio che lascia poco spazio all’immaginazione.

Il vestito mette in mostra le sue forme sinuose ed in particolare il suo lato B da urlo! Un utente ha infatti scritto: