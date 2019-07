Elisabetta Gregoraci beccata con Briatore, il fidanzato la lascia e svela: ‘Non accetto una relazione a tre’

View this post on Instagram

È finita davvero male tra 𝐄𝐥𝐢𝐬𝐚𝐛𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐆𝐫𝐞𝐠𝐨𝐫𝐚𝐜𝐢 e l'imprenditore parmense 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐨 𝐁𝐞𝐭𝐭𝐮𝐳𝐳𝐢. Questo almeno si deduce dalle risposte che Bettuzzi ha dato oggi ai suoi followers. A chi gli chiede di Elisabetta, con cui aveva ufficializzato da pochi mesi la relazione, lui risponde secco: " 𝗻𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝘁". E a chi lo incalza domandando se per caso siano veri i rumors secondo i quali Elisabetta si sarebbe riavvicinata all'ex marito, Flavio Briatore risponde: "𝗡𝗼𝗻 𝘀𝗮𝗽𝗿𝗲𝗶 𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗺𝗶 𝗿𝗶𝗴𝘂𝗮𝗿𝗱𝗮" . Quindi la rottura tra i due deve essere stata tanto burrascosa quanto repentina. Negli ultimi tempi la showgirl, che sta ottenendo un grande successo con Battiti Live 2019, è stata vista più spesso con l'ex marito, ma nulla finora aveva fatto pensare a un clamoroso riavvicinamento. Nulla fino alle durissime parole dei post di Bettuzzi.