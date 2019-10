Brutto incidente in auto per Elisabetta Gregoraci, ecco cosa è successo alla showgirl poche ore fa

Brutto incidente in auto per Elisabetta Gregoraci, ecco cosa è successo alla...

Elisabetta Gregoraci poche ore fa ha avuto un brutto incidente. La showgirl ha mostrato i danni sui social ai fan di instagram

La bella Elisabetta Gregoraci spesso sui social mostra ai fan le sue bellissime curve. Ma questa volta ha postato una foto piuttosto preoccupante. La showgirl ha fatto vedere una mano completamente medicata perché vittima di un incidente ‘domestico’.

Elisabetta Gregoraci mano fratturata, la foto sui social

Elisabetta Gregoraci ha voluto condividere con i fan la disdetta avuta poche ore fa. Una disavventura che le è costata una brutta frattura. Una medicazione necessaria alla mano. Ma cosa è successo all’amata showgirl calabrese? Pare che suo figlio sia stata la causa del suo piccolo incidente.

Il figlio della Gregoraci ha semplicemente chiuso la portiera della sua auto senza notare la mano destra della sua mamma. Così, le dita della bella ex di Flavio Briatore hanno subito un duro colpo.

Elisabetta, una disavventura mattutina

Negli ultimi giorni Elisabetta è al centro del gossip per via dei controversi rapporti con il suo ex marito. La showgirl, com’è noto, non ha più alcun legame sentimentale con Briatore. Ha avuto un’altra relazione, ma quello che ha disturbato il suo ex è il fatto che Elisabetta pare stia avendo relazione piuttosto movimentate.

Ma la Gregoraci è una persona molto seria, probabilmente Flavio ha frainteso per via del gossip che spesso ricama storia inesistenti. Non è la prima volta che i giornali rovinano rapporti, è l’altra faccia della popolarità. I fan della showgirl non vedono l’ora di vederla in Tv, la sua simpatia e la sua bellezza calamitano l’attenzione del pubblico a casa.

Dopo questo piccolo incidente, sicuramente avrà bisogno di un po’ di tempo per rimettere a posto la mano, ma dei certo tornerà in forma quanto prima. Il piccolo Nathan Falco sarà sicuramente dispiaciuto dell’incidente che ha causato involontariamente!