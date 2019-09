Elisabetta Gregoraci, si sposta il costume e si vede tutto, incidente piccante in costume per l’ex di Briatore – Foto

Elisabetta Gregoraci, incidente bollente per la conduttrice calabrese: alza le braccia e si vede più del dovuto, la foto che infiamma il web

La sua bellezza ha incanto tantissimi fan nel nostro Paese. Elisabetta Gregoraci, oltre ad essere sensuale e affascinante,è riuscita ad affermarsi in TV grazie al suo talento. Nelle ultime ore, la soubrette calabrese ha condiviso sui social uno scatto che ha lasciato i suoi seguaci senza parole.

Elisabetta Gregoraci incidente bollente

Una bellezza mozzafiato quella di Elisabetta Gregoraci. L’ex volto di Made In Sud riesce, come sempre, ha catturare l’attenzione dei fan grazie alla sua immensa bellezza e sensualità. L’ex compagna di Flavio Briatore è molto attiva sui social e come tale non manca mai di condividere la sua quotidianità col popolo del web.

Nella giornata di ieri, la mamma di Nathan Falco ha postato una nuova foto in cui informa i suoi seguaci che è stata una giornata interamente dedicata alle immersioni, probabilmente un ricordo della sua vacanza in Sicilia. Ma l’attenzione dei fan più birichini si è concentrata sulla posa e sul bikini indossato dalla showgirl calabrese. Per quale motivo? Il triangolo indossato è troppo piccolo e l’incidente bollente è inevitabile.

La conduttrice calabrese incanta i fan

Come già accennato, Elisabetta Gregoraci ha condiviso sui social una foto che ha mandato in delirio i suoi fan. Il motivo è molto semplice. La conduttrice calabrese, dopo una giornata di immersioni, ha deciso di scattarsi una foto in cui mostra un fisico mozzafiato ma c’è un dettaglio che non è passato inosservato ai fan più attenti.

Nella foto, la showgirl calabrese alza il braccio ma pare che il costume che indossa sia troppo piccolo rispetto al suo prosperoso seno e inevitabilmente si vede più del dovuto. La foto in questione è stata sommersa di like e commenti. Ecco la foto che ha infiammato il web: