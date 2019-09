Elisabetta Gregoraci senza reggiseno, seno all’aria: le foto della rivista Io Spio fanno il giro del web

Elisabetta Gregoraci in topless incanta i suoi fan, le foto del settimanale Spio fanno il giro del web: “Senza censura”

La showgirl calabrese, Elisabetta Gregoraci, è senza dubbio una delle donne più amate e seguite del nostro Paese. Bellezza dai tratti mediterranei ha conquistato i suoi fan con scatti da capogiro, le foto pubblicati dal settimanale Spy fanno sognare il web.

Elisabetta Gregoraci in topless e lato B da urlo

Tra le donne più seguite dagli italiani c’è sicuramente l’ex compagna di Flavio Briatore. La conduttrice pubblica spesso su IG scatti in cui condivide la sua vita quotidiana con i follower. Oggi la showgirl calabrese ha stupito i suoi follower con uno scatto da capogiro. Nel dettaglio, l’ex volto di Made In Sud ha pubblicato una foto in cui si sta godendo gli ultimi raggi di sole di questa estate mostrando il suo Lato B da marmo. La foto è stata sommerse, in pochi minuti, da tanti like e commenti.

Ma sempre nella giornata di oggi, il noto settimanale di Gossip “Spio” ha condiviso una serie di scatti bollenti in cui appare in topless: nuda come non si è mai vista.

La showgirl calabrese fuori di seno

La conduttrice calabrese è una delle donne più desiderate dagli italiani. Gli scatti ‘rubati’ ad Elisabetta Gregoraci mostrano il suo fisico statuario e le sue curve mozzafiato. Nel dettaglio, la showgirl è stata beccata mentre parla al cellulare, con chi non è dato saperlo. Ma con disinvoltura sfoggia al sole il suo seno prosperoso e il suo lato B marmoreo. Sul quotidiano di gossip si legge:

” Elisabetta Gregoraci vince a mani basse la palma d’ore per il miglior topless in assoluto”

Non si può che essere d’accordo con questa affermazione. Gli scatti hanno fatto il giro del web e sicuramente hanno migliorato la giornata ai suoi fan.