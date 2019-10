Elisabetta Canalis non ha potuto fare a meno di mostrare la sua tata ai fan. L’ex velina l’ha ripresa e ha postato le sue foto sul suo Instagram.

L’ex velina di Striscia La Notizia è molto attiva sui social ed è per questo che uno dei suoi ultimi post non è passato inosservato. Elisabetta Canalis ha fatto delle riprese alla sua tata e ha interrogato i suoi fan circa la ‘pericolosità’ di assumere una tata come la sua.

Elisabetta Canalis, scatto di gelosia: mostra la tata sui social

L’intento di Elisabetta Canalis era sicuramente ironico. La ex velina non voleva fare nessuna polemica, ma solo usare un po’ di ironia mostrando a tutti la sua bellissima tata. L’ex velina mora più famosa di tutti i tempi, si è goduta gli ultimi raggi di sole con la sua piccolina. Ovviamente, con loro, non poteva mancare la tata.

Elisabetta la riprende di nascosto, mentre anche lei si concede un po’ di relax e si stende a prendere un po’ di sole.

Tutto diventa più divertente, perché Elisabetta non si limita a presentarla ma lancia una provocazione divertente:

“Chi mai, con un marito, prenderebbe in casa una tata così?”

La foto in effetti mostra una ragazza dalla bellezza molto evidente. Questa volta, quindi, non è stato il suo meraviglioso corpo a far girare la testa ai followers.

La Canalis punzecchia le donne molto gelose

Per capire il motivo di questa provocazione basta vedere la foto della tata in questione. Siamo soliti immaginarci le tate in stile Mrs Doubtfire o al massimo in stile Mary Poppins. Ma quella della Canalis ha di certo un tocco più provocante.

L’angolazione mostrata da Elisabetta contribuisce a rendere più evidente il suo sex appeal. Nelle stories a seguire, racconta di aver smesso di essere gelosa della bellissima Mickaela dopo aver visto suo marito. Il maritino della tata, in effetti, ha un fisico da modello.

Ancora una volta Ely dimostra di avere una grande ironia.