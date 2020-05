Elisabetta Canalis, la spaccata è bollente: il video su TikTok manda in visibilio il popolo del web

Il tempo per lei sembra essersi fermato e all’età di 42 è una delle donne più desiderate del nostro Paese. Stiamo ovviamente parlando di Elisabetta Canalis. L’ex velina mora del balcone di Striscia la Notizia è riuscita a catturare i telespettatori non solo per il suo talento ma anche per la sua immensa bellezza. Non molte ore fa, la showgirl cagliaritana ha condiviso un video che ha lasciato i seguaci senza parole: il tiktok è da urlo!

Elisabetta Canalis: Tiktok bollente

Classe 1978, è entrata nel mondo dello spettacolo da giovanissima e ha raggiunto la notorietà nei panni della velina mora del noto TG satirico di Canale 5 Striscia La Notizia. Elisabetta Canalis ne ha fatta di strada ed è riuscita a conquistare il pubblico non solo per la straordinaria bellezza ma anche per il suo talento. Dopo la sua esperienza a Striscia La Notizia, la sua carriera non si è fermata, anzi. La showgirl ha preso parte ad una serie di pellicole di successo tra le quali si annoverano Natale a New York, La fidanzata di papà e A Natale mi sposo.

Sul web è una vera star e il suo profilo Instagram vanta oltre 2 milioni di follower sempre pronti ad inondarla di complimenti. In queste ore, ha condiviso una foto che ha stuzzicato la fantasia dei fan.

La spaccata in piedi

L’ultimo scatto ha lasciato tutti senza parole. Elisabetta Canalis è riuscita a catturare l’attenzione di tutti mentre è impegnata in una acrobatica spaccata in piedi ed un video, pubblicato su TikTok, a cui si assiste ad una incredibile trasformazione.

