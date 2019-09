‘Per il massimo godimento, lo faccio quando si spengono le luci’ Elisa Isoardi, la confessione privata

Elisa Isoardi lo confessa pubblicamente:“Lo faccio quando si spengono le luci per il massimo godimento”

La conduttrice piemontese, Elisa Isoardi,è al timone de La Prova Del Cuoco da due anni. Dopo un inizio incerto in termini di ascolti, è riuscita a conquistare una buona fetta di telespettatori grazie alla sua simpatia e semplicità che si riflette anche negli scatti pubblicati sui social.

Elisa Isoardi lo confessa pubblicamente: ” lo faccio quando…”

Negli anni, Elisa Isoardi è riuscita a conquistare l’affetto di milioni di italiani non solo per la sua indubbia bellezza ma anche per la sua semplicità. Poche ore fa, l’ex compagna di Matteo Salvini ha condiviso un nuovo post su Instagram accompagnato da un messaggio che ha stupito il popolo del web. Per quale motivo? La conduttrice piemontese, dietro le quinte del cooking show di RAI Uno è stata beccata probabilmente da un autore della trasmissione con in mano una padella ed una forchetta mentre è intenta a mangiare proprio da lì.

Nel dettaglio, lo scatto mostra Elisa Isoardi che con estrema naturalezza mangia quanto preparato in studio dagli chef direttamente dalla padella accompagnando la foto con una didascalia che ha sorpreso i suoi fan.

Il messaggio della conduttrice piemontese

Come già accennato, il volto de La Prova Del Cuoco ha condiviso uno scatto in cui si mostra così come è nella vita di tutti i giorni:

“Voi a a casa non lo fate mai? Io lo faccio nella mia cucina de @laprovadelcuocorai quando si spengono i riflettori e si accendono le luci del mondo reale, mi ritrovate così in preda all’istinto e al massimo godimento.”

E ha poi aggiunto:

” Trovo che Il cibo mangiato direttamente dalla padella raggiunga la massima espressione del gusto! Buon pranzo. A domani con La Prova del Cuoco”

Ma in fondo si sa mangiare è uno dei piaceri più belli della vita.