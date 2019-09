Elisa Isoardi, dopo l’accusa, arriva la minaccia del suo co-conduttore a ‘La Prova del Cuoco’, Claudio Lippi: ‘Ti Querelo’. Ecco che cosa è accaduto

Dopo tanta attesa da parte dei telespettatori, il 9 Settembre, è ricominciata la nuova stagione del programma culinario più seguito dagli Italiana, ‘La Prova del Cuoco’.

Grande novità quest’anno, dopo la rubrica dedicata ai nostri amici a quattro zampe, è la presenza di Claudio Lippi, noto presentatore, che in questo contesto svolgerà il ruolo di co-conduttore al fianco dell’ex fidanzata del Vicepremier Matteo Salvini.

Il produttore Milanese, con la sua simpatia, esperienza professionale e versatilità ha saputo nutrire il programma di quella dose di ironia, che è riuscita a conquistare il pubblico a casa, che entusiasta segue quotidianamente il format.

La Isoardi, ‘l’accusa’ al suo co-conduttore

Nella scorsa puntata abbiamo assistito alla battuta da molti considerata infelice, da parte di Claudio Lippi, oggi arriva il contro-attacco della conduttrice.

Elisa Isoardi infatti nel corso della puntata del 19 Settembre, ha accusato la sua spalla destra di mangiare di nascosto, dietro le quinte dello studio, le pietanze preparate nel corso della trasmissione.

Al che il Co-conduttore ha replicato con ironia:

‘Meglio che so zitto, a tempo debito parlerò io’

La ‘minaccia’ di Claudio Lippi

Nel corso della stessa puntata, dopo il gradito siparietto, la Isoardi ha punzecchiato il suo collega dopo la vittoria della squadra del ‘Peperone’ e dicendogli di non portare via le buste della spesa, in quanto sarebbero servite per le competizioni culinarie.

Così l’ex del Vicepremier Leghista si rivolge al produttore milanese e gli dice:

‘dobbiamo giocarci eh! mi raccomando’

esordisce la Isoardi alludendo all’accusa mossa precedentemente. Con la stessa ironia riuscendo a suscitare l’ilarità del pubblico e un dolce sorriso alla padrona di casa, replica: