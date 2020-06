Elisa Isoardi, addio a La Prova del Cuoco in lacrime: la preoccupazione della mamma

La Prova Del Cuoco verso la chiusura definitiva, Elisa Isoardi si commuove nell’ultima puntata: “Ma cosa ne sarà di te?. Mi ha chiamata preoccupata…“

Da tantissimi anni, La Prova Del Cuoco entra nelle case degli italiani regalando consigli utili e segreti per realizzare piatti gustosi e innovativi. Nelle ultime ore è giunta una notizia che ha sicuramente reso infelice i numerosi fan della storica trasmissione della Rai: chiude i battenti per sempre. Nella scorsa puntata, Elisa Isoardi ha ufficializzato tale notizia e si è commossa per la telefonata della mamma in merito al chiusura definitiva del programma: ecco le sue parole.

Elisa Isoardi si commuove in diretta

Da settimane oramai, si sono susseguiti una serie di rumors sulla possibile chiusura della storica trasmissione della Rai. Nella scorsa puntata, dopo le indiscrezioni è arrivata l’ufficialità. La Prova Del Cuoco si prepara verso la chiusura definitiva. La notizia è stata ufficializzata dalla padrona di casa, Elisa Isoardi durante la puntata andata in onda il 15 giugno 2020.

Una puntata ricca di emozioni che ha visto come ospite speciale in collegamento la mamma della conduttrice Irma. Durante il collegamento, l’ex compagna di Matteo Salvini si è lasciata andare al pianto:

“Mia mamma è una grande donna. Ieri al telefono mi ha detto: ‘Ma cosa ne sarà di te?’. Mi ha chiamata preoccupata… Io le ho risposto: ‘Ti preoccupi perché La Prova del Cuoco sta chiudendo?… Lo diciamo, tanto lo sanno tutti…”

In quel momento, Claudio Lippi ha espresso il suo pensiero in merito alla sua collega.

Le parole di Claudio Lippi

L’ultima edizione del cooking show di Rai Uno ha visto protagonista anche Claudio Lippi, il quale ha dedicato dolci parole alla sua collega:

“La bellezza di Elisa è tutto quello che ha dentro, questa cosa la sottoscrivo, scrivete quello che volete, me ne fotto, ma questa è la verità che io sento di dire”

