Elisa Isoardi fuori da ‘La Prova del Cuoco’? Per il prossimo palinsesto...

Elisa Isoardi fuori da La Prova Del Cuoco? Le ultimi indiscrezione sulla conduttrice di RAI Uno.

Tra i volti più seguiti ed apprezzati del piccolo schermo vi è, senza alcun dubbio, quello di Elisa Isoardi. Dallo scorso anno, è la conduttrice del cooking show di RAI Uno ‘La Prova del Cuoco’ sostituendo brillantemente Antonella Clerici. Le ultime indiscrezioni rivelano che presto potrebbe lasciare la trasmissione.

Elisa Isoardi fuori dalla Prova Del Cuoco?

I palinsesti Rai per la prossima stagione 2020/2021 potrebbero subire vari cambiamenti. In questi ultimi giorni, tra i vari rumors c’è quello che riguarderebbe un possibile addio di Elisa Isoardi La Prova Del Cuoco. La nuova stagione televisiva è alle porte e la direzione della prima rete nazionale sta decidendo il futuro di tanti conduttori e altrettanti programmi. Tra questi anche quello della conduttrice del cooking show di Rai Uno che, negli ultimi due mesi, è dovuta rimanere a casa per l’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del coronavirus.

Alcuni dei programmi sono tornati sulla prima rete nazionale, mentre degli altri il loro futuro è ancora incerto. A tal proposito, in una recente diretta su Instagram, la conduttrice ha espresso la sua opinione: ecco cosa ha detto.

La diretta su Instagram

Nelle scorse settimane, Elisa Isoardi ha ospitato virtualmente lo chef Daniele Persegani per eseguire una ricetta e , in quella occasione, ha espresso la sua opinione in merito alla sospensione del programma:

“Stiamo cercando di ritornare almeno su Rai a Uno, che non sarebbe male. Anche perché il settore della ristorazione è abbastanza precario in questo momento. Cerchiamo di ritornare, l’undici maggio!”

