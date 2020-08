Elisa Isoardi, la lieta notizia: ‘Oggi inizia una nuova vita’

Nuovi progetti lavorativi per Elisa Isoardi. La conduttrice annuncia, tramite i social, la partecipazione ad un nuovo programma, ecco di cosa si tratta.

Grandi novità per Elisa Isoardi

Uno dei volti più amati e seguiti del piccolo schermo è, senza alcun dubbio, quello di Elisa Isoardi. Nei mesi scorsi, la conduttrice è stata protagonista delle riviste di gossip per il presunto addio al noto cooking show di Rai Uno. Nell’ultima puntata, commossa, la giovane ha reso ufficiale i rumors.

“La prova del cuoco” non compare più nei palinsesti della Rai e pare che sarà sostituito da un nuovo programma di cucina condotto da Antonella Clerici. La trasmissione è stata cancellata, ma l’ex di Matteo Salvini non vuole lasciarsi abbattere e si prepara a vivere una nuova esperienza televisiva. La conduttrice è pronta ad accettare le sfide che, a partire dal prossimo mese, la terranno impegnata. Ma di cosa si tratta?

La conduttrice nel cast di Ballando Con le Stelle

E’ ufficiale: Elisa Isoardi è nel cast della nuova edizione di Ballando Con Le Stelle, il noto format condotto da Milly Carlucci. Tramite i social, la conduttrice ha condiviso con i fan questa bellissima notizia:

“Beh, ci siamo, manca poco più di un mese ragazzi. Sono pronta? Non ancora. Ci saranno le prove. Confermato, comunque: sono nel cast di Ballando con le stelle”

Non manca di ringraziare la Carlucci per aver creduto in lei e la invita a cercare un maestro di ballo paziente perché, ammette, di non essere ‘molto coordinata’. Si dice felice di essere nel cast e aggiunge: