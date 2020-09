Elisa Isoardi scatta il bacio con Todaro: nato l’amore a Ballando con le stelle?

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro formano una coppia? La foto del bacio scatena il gossip

Elisa Isoardi è pronta a tornare sul piccolo schermo ma questa volta in veste di concorrente della nuova edizione di Ballando Con Le Stelle. In coppia con lei Raimondo Todaro: pare che tra i due ci sia del feeling, il gossip si accende.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro insieme a Roma

Pochi mesi fa, Elisa Isoardi ha condiviso con il suo pubblico virtuale una bellissima notizia. Dopo la sua esperienza televisiva a La Prova De Cuoco, la conduttrice si è detta pronta per questa nuova avventura. E’ una delle concorrenti della nuova edizione di Ballando Con Le Stelle, programma condotto da Milly Carlucci. Manca davvero poco alla messa in onda della prima puntata ma pare ci sia un colpo di scena.

Protagonisti delle voci di gossip è la coppia formata dalla nota presentatrice e Raimondo Todaro rispettivamente allieva e maestro che fanno coppia al dance show della prima rete nazionale. I due sono impegnati per le prove e appaiono appaiono già in atteggiamenti piuttosto intimi e complici.

Il bacio sulla guancia accende il gossip

La coppia presto debutterà sul piccolo schermo come ballerini dell’attesissima nuova edizione di Ballando Con Le Stelle. In questi giorni, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sono impegnati con le prove e sul profilo Instagram di lei è apparso un video che ha immediatamente scatenato il gossip.

La conduttrice ha condiviso una stories nel quale afferma di essere stanca ed esausta per il duro lavoro al quale il suo compagno di ballo l’ha sottoposta. In quel momento, Raimondo Todaro si è avvicinato a lei per darle un bacio sulla un bacio sulla guancia. Inoltre, i due sono stati paparazzati mano nella mano per le strade di Roma. Un nuovo amore per l’ex di Matteo Salvino? Per il momento si tratta solo di rumors, ma è evidente che tra i due c’è feeling.