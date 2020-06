Ballando con le stelle, chi sono i concorrenti? Data di inizio e novità

Ballando con le stelle tornerà con una nuova edizione del talent show sulla danza, scopriamo quando e da chi è composto il cast dei concorrenti

Vediamo insieme quali saranno i concorrenti del cast di Ballando con le stelle, da chi sarà formata la giuria e quando il pubblico potrà assistere allo show di Rai 1!

La giuria e i conduttori

Anche quest’anno, la giuria di Ballando con le stelle sarà composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. Tutti i membri sono stati confermati e affiancheranno Paolo Belli e la storica conduttrice del talent show, Milly Carlucci.

Il cast di concorrenti

Tv Sorrisi e Canzoni conferma la presenza di Elisa Isoardi, reduce dall’esperienza de La prova del cuoco. Gli altri vip che si metteranno in gioco in questa nuova edizione dello show saranno l’attore Paolo Conticini e Gilles Rocca, Costantino Della Gherardesca, Vittoria Schisano e Tullio Solenghi.

Altri concorrenti del talent show incentrato sul ballo sono Rosalinda Celentano, Ninetto Diavoli, Daniele Scardina il pittore Antonio Catalani, le attrici Lina Sastri e Barbara Bouchet.

A questo cast si aggiungerà anche un tredicesimo concorrente, del quale non si conosce ancora il nome. Probabilmente si tratterò di una donna.

Pare proprio che non parteciperanno al programma la cantante Arisa, l’attore Gabriel Garko, la cantante Iva Zanicchi, l’attrice Nancy Brilli o la moglie di Andrea Bocelli Veronica Berti, nomi che erano trapelati da alcune indiscrezioni.

Quando andrà in onda

Ballando con le stelle non è stato annullato o cancellato, nonostante alcune indiscrezioni, ma soltanto posticipato a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Il talent show tornerà ad allietare gli italiani in prima serata su Rai 1 a partire dal mese di settembre 2020. Non si conosce ancora il giorno esatto della prima messa in onda dello show, che verrà svelato probabilmente tra qualche settimana.