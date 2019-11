I rumors sul ritorno di Antonella Clerici a ‘La Prova del Cuoco’ si fanno sempre più insistenti. Le dichiarazioni di Maurizio Costanzo a ‘Nuovo’ su Elisa Isoardi: ‘Avrà altre opportunità’

E’ diventata virale nelle ultime settimane l’indiscrezione secondo cui Antonella Clerici per la prossima stagione potrebbe far ritorno dietro i fornelli de ‘La Prova Del Cuoco’. Che ne sarà di Elisa Isoardi?

Dopo alcuni anni di pausa, l’Antonellina Nazionale starebbe per ritornare alle redini del Cooking Show più seguito dagli italiani, per la gioia soprattutto di tutti quei fan, che dopo il suo abbandono hanno voltato canale decidendo di non seguire più il noto programma di cucina.

Come ben sappiano è stata egregiamente sostituita dalla ex fidanzata del Vice premier Matteo Salvini al cui fianco quest’anno sta collaborando il grande Claudio Lippi che diverte il pubblico con la sua sana ironia.

Alla luce dei rumors, Elisa Isoardi sarà fatta fuori dal fortunato palinsesto? Proprio adesso che gli ascolti stavano iniziando ad ingranare? Le parole di Maurizio Costanzo a ‘Nuovo’. Scopriamo di più.

Maurizio Costanzo su Elisa Isoardi: ‘Avrà altre opportunità’

Come ogni settimana il celebre giornalista del ‘Maurizio Costanzo Show’, è stato chiamato in causa per le sue consuete ‘pagelle della Tv’ settimanali.

Tra i diversi personaggi, a seguito degli insistenti rumors di queste settimane si è parlato a lungo anche della questione inerente alla Clerici e ‘La Prova del Cuoco’.

Il marito di Maria De Filippi ha subito esordito delineando le grandi potenzialità di Elisa Isoardi la quale semmai dovesse veramente abbandonare la ‘Propria del Cuoco’ e ri-sostituita con la sua madrina Antonella Clerici, le verranno offerte sicuramente ‘altre opportunità’ di lavoro dato il grande lavoro svolto in questi ultimi anni.

Maurizio Costanzo su Antonella Clerici: ‘Possibile che abbia cambiato idea?’

Il giornalista romano al di là delle insistenti voci di corridoio ha dichiarato che in questo momento è troppo presto per prevedere cosa ci riserverà la stagione 2019-2020 in fatto di palinsesti. Ciò che è certo rivela Maurizio Costanzo è che se fosse vero il ritorno della Clerici a ‘La Prova del Cuoco’ molti dei suoi ammiratori sarebbero contenti di riaccoglierla nelle proprie case:

Lei, pur continuando a firmare il programma, aveva detto chiaro che dal suo addio si sarebbe voluta dedicare alla famiglia. Possibile che abbia cambiato idea? Di certo se così fosse, farà felice tanti ammiratori’

Qualche giorno fa però la conduttrice milanese ha smentito ogni voce sul suo presunto ritorno, non riuscendo però a convincere il suo pubblico. Starà Bluffando oppure no? Elisa Isoardi fatta fuori dal programma per la prossima stagione? Staremo a vedere.