Antonella Clerici tornerà a La Prova del Cuoco: l’indiscrezione manda in tilt i fan

Antonella Clerici tornerà a La Prova del Cuoco: l’indiscrezione manda in tilt...

L’amata conduttrice milanese Antonella Clerici ritorna alla conduzione della sua Prova del Cuoco: la clamorosa indiscrezione manda i fan in delirio

Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano. ‘Fondatrice’ del cooking Show più seguito degli ultimi 20 anni ‘La Prova del Cuoco’, qualche anno fa decise di prendersi una pausa per dedicarsi ai ai suoi affetti più cari.

Nel frattempo il programma culinario è stato affidato ad Elisa Isoardi la quale per questa ultima stagione si è servita dell’ironia e della collaborazione di Claudio Lippi.

Ma qualcosa bolle in pentola, rumors insistenti vociferano il grande ritorno della madrina de ‘La Prova Del Cuoco’, Antonella Clerici. Scopriamo di più.

Antonella Clerici ritorna a ‘La Prova del Cuoco’: la clamorosa indiscrezione di TvBlog

Ad annunciare il grande ritorno della conduttrice milanese, il giornale online TvBlog, secondo cui Antonella Clerici potrebbe tornare a condurre l’amatissimo cooking show a partire da Settembre 2020, dunque per la prossima stagione del programma.

Inoltre rivela Tv Blog, l’ex presentatrice di Portobello si sarebbe detta disposta a tornare a prendere le redini del programma che è stato suo per 18 anni.

A volere il suo ritorno, prosegue il giornale online gli stessi vertici Rai i quali sono alla ricerca di un cambiamento, e probabilmente ha sete di ascolti sapendo che il suo ritorno è tanto desiderato dal pubblico italiano.

Si attendono notizie ufficiali dal Colosso Rai. Nel frattempo i telespettatori incrociano le dita.

Antonella Clerici alle redini de ‘Lo Zecchino D’Oro’

Per chi non volesse aspettare sino al prossimo settembre, come è già annunciato la conduttrice affiancherà Carlo Conti durante lo Zecchino D’Oro che quest’anno giunge alla sua 62esima edizione.

La vedremo il 4, il 5 e il 6 dicembre pomeriggio e poi il 7 dicembre in prima serata per la finale in diretta dall’Unipol Arena di Casalecchio di Reno a Bologna.