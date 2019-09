Elisa Isoardi visibilmente dimagrita: il vero motivo della perdita di peso, il suo rimedio efficace

La conduttrice de ‘La prova del Cuoco’, visibilmente dimagrita. Elisa Isoardi rivela il suo rimedio efficace a Di Più TV

Elisa Isoardi, è una delle conduttrici più amate della Tv italiana, per la sua simpatia e semplicità.

L’x Miss Cinema, attualmente è nota per essere alla guida de ‘La Prova del Cuoco’, in passato condotto da Antonella Clerici, la quale fu madrina del format e che lasciò per dare uno spazio maggiore ai suoi affetti.

Nelle ultime ore, l’ex fidanzata del Vice Premier Leghista, Matteo Salvini, è tornata a far parlare di se a seguito di una lunga intervista a ‘Di più Tv’.

La Isoardi nel corso della stagione invernale aveva acquistato 5 chiletti di troppo, che con impegno piano piano sta cercando di ributtare giù.

Elisa Isoardi dimagrita, il suo rimedio efficace per ritornare in forma

La solare conduttrice de ‘La Prova del Cuoco’ si è raccontata in una lunga intervista a ‘Di Più Tv’, nel corso della quale ha raccontato di aver preso nel corso di questa stagione invernale ben 5 chili, ma che con un pò di forza di volontà e l’aiuto di una amichetta davvero speciale sta buttando giù.

La sua complice, è la sua cagnolina, Zenit una piccola barboncina:

‘Ho perso tre chili facendo lunghe passeggiate con Zenit’

ha rivelato Elisa Isoardi. La conduttrice del celebre cooking show inoltre ammise a ‘Ok salute’:

‘Zenit è il mio rimedio più efficace contro lo stress: ogni giorno mi impongo di stare da sola con lui per un paio d’orette. Così ritrovo il mio equilibrio, la mia pace interiore e mi ricarico’

Elisa Isoardi, quando parte e quali sono le novità de ‘La Prova del Cuoco 2019’

I telespettatori amanti del format si staranno chiedendo quando ritornerà l’amato cooking show. L’inizio della nuova stagione è previsto per il prossimo Lunedì 9 settembre.

E rullo di tamburi, ad accompagnare la Isoardi in questo nuovo ed entusiasmante viaggio ci sarà proprio lei, la sua piccola barboncina Zenit.

Quest’anno infatti sarà prevista una rubrica dedicata interamente alle ricette per i nostri amici a quattro zampe, di cui la sua cucciola sarà la mascotte.