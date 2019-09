Antonella Clerici ‘Ostenti troppo’ mostra la sua casa enorme e finisce nella bufera social – Foto

Antonella Clerici, l’ex conduttrice de ‘La prova del cuoco’, nella bufera dopo aver mostrato la sua enorme casa. L’accusa dedi follower ‘Ostenti troppo’

Antonella Clerici, è tra le conduttrici più amate dal pubblico Italiano, ultimamente al centro del gossip, in quanto al momento, nonostante un contratto portante scadenza nel 2020, non sono previsti al momento per lei programmi da condurre.

Ciò nonostante, la conduttrice non perde il sorriso e la voglia di condividere con i suoi fan la sua quotidianità. Ultimamente la Clerici si è recata nella sua casetta ad Arquata Scrivia, un Comune in provincia di Alessandria, Piemonte.

Lì, l’ex conduttrice de ‘La Prova del Cuoco’, possiede una bellissima casetta nel bosco interamente in legno, dove si rifugia per godere di attimi di relax.

Antonella Clerici nella bufera: ‘Ostenti troppo’

In uno dei suoi ultimi post, la Antonellina nazionale, ha postato l’immagine della sua bellissima cucina della casetta nel bosco. Una stanza ampia e fornita di ogni accessorio, completamente realizzata in legno.

Un luogo suggestivo e da far venire voglia a chiunque di cucinare. Tra i complimenti ricevuti per la sua cucina nel bosco, c’è invece chi, come al solito, trova l’appiglio per dover innalzare un inutile polverone.

La Clerici è stata infatti accusata di ‘ostentare troppo’ il suo lusso:

‘non mi sembra carino tutto questo ostentare’

‘La cucina nel bosco’, il titolo perfetto per un nuovo programma

I fan della ex conduttrice de ‘La prova del Cuoco’, non riescono ad accettare, il fatto che i palinsesti rai, non prevedano alcun programma per lei.

Nel post dedicato alla casina nel bosco, o meglio alla sua bellissima cucina, c’è chi tenta addirittura di suggerire alla Clerici, di pensare a condurre proprio da li un programma culinario tutto suo, ove lei con dei brevi video potrebbe mostrare ai suoi fan le sue ricette preferite.

Inoltre qualcuno osa, ‘La cucina nel bosco’, sarebbe un titolo perfetto per un programma di cucina.

Che Antonella Clerici, accetti il consiglio dei suoi fan? Staremo a vedere.