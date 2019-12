‘Capelli orrendi da vecchia’ Elisa Isoardi cambia look: la conduttrice de La Prova del Cuoco sommersa dalle critiche

‘Capelli orrendi da vecchia’ Elisa Isoardi cambia look: la conduttrice de La...

Pioggia di critiche per Elisa Isoardi dopo aver condiviso con i fan il suo nuovo look. Il nuovo stile della conduttrice de ‘La Prova del Cuoco’ non è piaciuto ai fan: ‘Capelli orrendi da Vecchia’

Elisa Isoardi è attualmente tra le conduttrici più apprezzate del panorama televisivo italiano. Negli ultimi anni la stiamo conoscendo alle redini di uno dei cooking Show più seguiti degli ultimi 20 anni ‘La Prova del Cuoco’, condotto per 18 anni da Antonella Clerici.

Star sui social, l’ex compagna del Vicepremier Matteo Salvini, ama condividere con i suoi fan scatti inerenti alla sua vita quotidiana e professionale.

Proprio poche ore fa, la presentatrice ha sorpreso tutti con un cambio look, che però non è per nulla piaciuto ai suoi fan. Scopriamo di più.

Elisa Isoardi nella bufera dopo il cambio Look

La conduttrice de La Prova del Cuoco, è stata recentemente sommersa dalle critiche da parte dei suoi fan, dopo aver pubblicato uno scatto mentre si trova da suo parrucchiere, mostrando il risultato finale del suo nuovo ‘hair look’.

Elisa Isoardi ha deciso di mantenere un taglio corto e sbarazzino, optando inoltre per uno schiarimento dalle sfumature naturali della lunghezza del capello.

Il nuovo taglio e colore di capelli però, pare non essere stato per nulla gradito dai suoi follower, i quali la preferivano di gran lunga con i suoi capelli ‘lunghi’ e ‘castano scuro’.

C’è addirittura chi le ha consigliato di cambiare parrucchiere, in quanto il suo non valorizzerebbe la sua esteticità. Ecco uno dei commenti che si legge al di sotto del post (l’articolo e la foto dopo la screen):

Elisa Isoardi, lo scatto social col nuovo taglio e colore sommerso dalle critiche

Pur essendo sempre bellissima, il nuovo look come già ampiamente descritto non è stato dalla maggior parte degli utenti social che seguono Elisa Isoardi, la quale è divenuta ormai una vera e propria star su Instagram, dove conta quasi 400mila follower.

Lo scatto social, diventato subito virale, ha conquistato subito migliaia di commenti e ‘cuoricini’. Eccolo di seguito: