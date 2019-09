Elisa Isoardi, chi è la conduttrice de La Prova Del Cuoco: carriera, vita privata e curiosità

Scopriamone di più su Elisa Isoardi, noto volto televisivo di Rai, ora conduttrice de La Prova Del Cuoco assieme a Claudio Lippi

Carriera, vita privata e qualche curiosità su Elisa Isoardi, ex modella e conduttrice Rai.

Chi è Elisa Isoardi

Nasce a Monterosso Grana, il 27 dicembre 1982. Si trasferisce assieme alla famiglia a Caraglio, sempre in provincia di Cuneo, in Piemonte.

Si approccia al mondo dello spettacolo in veste di modella. Nel 1998 vince il titolo di “Miss Fragola” e partecipa a “Miss Muretto”. Due anni dopo, nel 2000, partecipa a “Miss italia” e conquista la fascia di “Miss Cinema”.

Dopo queste esperienze, decide di trasferirsi a Roma per studiare recitazione. Dopo il diploma, partecipa a delle produzioni teatrali.

Successivamente si trasferisce a Milano per proseguire con la sua carriera di modella, posando per numerosi brand come Max Mara e Brooksfield.

Nel 2005 esordisce in televisione come inviata del programma “Guarda che Luna“, dopo di che nel 2007 conduce il Festival di Castrocaro.

Raggiunge la notorietà nel 2008, quando sostituisce Antonella Clerici in maternità a La prova del cuoco. Continua le sue conduzioni per i programmi Rai con Linea verde, Miss Italia nel mondo, Uno mattina, Uno mattina rosa e A conti fatti.

Attualmente conduce La prova del cuoco affiancata da Claudio Lippi.

Vita privata e curiosità

Oltre che per la sua carriera professionale, Elisa Isoardi è diventata un volto noto nel mondo dello spettacolo per la sua relazione, partita nel 2015 e conclusa nel 2018, con il leader della Lega Matteo Salvini.

Nel corso degli anni, sono stati attribuiti a Elisa numerosi flirt, tra cui quello con Simone Rugiati, che è stato prontamente smentito dalla showgirl.

Durante un’intervista a Il Venerdì di Repubblica, però, la Isoardi ha ammesso di aver avuto una liaison con Giorgio Panariello, comico a cui sarebbe stata legata per otto mesi.