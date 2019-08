Elisa Isoardi ‘Stavo appesa a lui, mi stavo annientando’: il vero motivo della separazione da Salvini

Elisa Isoardi parla del suo rapporto con Matteo Salvini e di come la sua vita sia cambiata nettamente. Che cosa è successo veramente tra i due? A distanza di mesi la verità.

Elisa Isoardi, la bella conduttrice del programma di Rai1 “La prova del cuoco” torna a parlare attraverso le pagine del settimanale Diva e Donna e rivela come sia stata bersaglio di spietate critiche in seguito alla separazione dal numero uno della Lega.

Una frase che si sente ripetere spesso ma la Isoardi ribadisce che è consapevole di come ha agito e che non avrebbe potuto fare altrimenti – poiché è una persona che vuole cavarsela da sola, anche sbagliando.

La scintilla tra la 36enne cuneese e il 46 enne milanese era scoccata nel 2014 durante un’intervista ad “Uno Mattina” ed è terminata nel 2018 poco prima delle elezioni.

Il loro rapporto d’amore è stato tanto intenso quanto difficile come la stessa Elisa Isoardi spiega:

“Mi stavo annientando nell’attesa. Stavo appesa a lui e questo non era dignitoso. Io dovevo badare a me e lui a sé, due vite troppo diverse e impegnative per conciliarsi”