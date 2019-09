Elisa Isoardi, il bacio romantico dietro le quinte del programma: ‘Glielo ha rubato ‘

Elisa Isoardi, il bacio rubato dietro durante la pubblicità de La Prova Del Cuoco: “Ed è subito momento pomicio”

Il nuovo volto de La Prova Del cuoco, Elisa Isoardi, è una delle donne più apprezzare e seguite del piccolo schermo. Nella puntata andata in onda giovedì, la conduttrice piemontese è stata beccata in un dolce momento: il bacio rubato durante la pubblicità.

Elisa Isoardi: il bacio rubato

Da due anni è al timone della trasmissione di Rai Uno e, dopo un inizio incerto in termini di ascolti, è riuscita a conquistare una buona fetta di pubblico grazie non solo alla sua bellezza ma soprattutto per la sua simpatia ed eleganza. L’ex del vicepremier Matteo Salvini è entrata ,a piccoli passi, nelle case degli italiani ed è riuscita a conquistare il suo pubblico grazie al suo immenso sorriso.

Da quest’anno, Elisa Isoardi ha introdotto importanti novità che riguardano il cooking show di Rai Uno. In studio con la conduttrice piemontese c’è anche il suo barboncino, Zenit. Per quale motivo? Lo scopo è quello di preparare ricette per i nostri amici a quattro zampe. L’idea sembra essere molto piaciuta ai telespettatori. Proprio il suo amico a quattro zampe è protagonista delle voci di gossip.

Zenit bacia la sua padrona durante la pubblicità

Tra una ricetta e l’altra non sono mancati momenti davvero dolci. Durante, la pubblicità la padrona di casa ha colto l’occasione di fare due coccole al suo barboncino. Chi ha animali domestici sa bene che ogni momento è buono per potersi prendersi cura del proprio amico a quattro zampe.

Nel dettaglio, la conduttrice piemontese si è seduta e ha preso tra le sue braccia Zenit ma quest’ultimo non le ha dato tregue e l’ha intrattenuta con quale smanceria. Elisa Isoardi ha accompagnato lo scatto, pubblicato su IG, con la seguente didascalia: