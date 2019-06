Eliana Michelazzo, i suoi video intimi potrebbero finire in rete: ‘Ha ricevuto minacce da un uomo’

Eliana Michelazzo minacciata da un uomo. L’ex manager di Pamela Prati rischia di vedere violata la sua privacy: i video intimi con Simone Coppi in rete

Continua il caso che ruota intorno alle agenti della Prati e si aggiungono altri misteri che non trovano risposta. Ancora una volta le attenzioni si concentrano su Eliana che ha dichiarato di essere minacciata da un uomo di cui non conosce l’identità.

Le minacce ricevute dalla Michelazzo e l’uomo misterioso

Continua il caso Prati-Caltagirone, e si aggiungono tasselli ad una vicenda già molto complicata.

Ancora una volta protagonista della vicenda Eliana Michelazzo, che in questi giorni è stata avvistata mentre andava in un commissariato di polizia e subito dopo all’ufficio della polizia postale.

La Michelazzo ha denunciato un profilo fake, che a quanto pare la sta minacciando da giorni. In questo profilo misterioso l’uomo un tale ”Massi” sembra che siano giorni che sta scrivendo alle fanpage di Eliana per informarle dei suoi video intimi e mandare l’indirizzo della donna.

Secondo quanto detto da Eliana i video di cui parla questo Massi sono stati inviati da lei al noto Simone Coppi, con il quale pensava di essere sposta che poi si è rivelato essere un altro profilo fake.

Le dichiarazioni di Eliana sulla vicenda

La Michelazzo parla di tutta la vicenda e dell’uomo chele scrive tramite il profilo fake dicendo:

Ha dei miei video e questa cosa mi sta preoccupando tantissimo, quindi per favore aiutatemi. Questa persona mi sta stalkerizzando, continua a scrivere a me ed alle fanpage, sta mandando il mio indirizzo e sta parlando dei miei video.

Ha inoltre aggiunto che l’uomo le sta scrivendo da almeno venti giorni e secondo lei è davvero pericoloso, dice di aver fatto denuncia e appena possibile farà sapere di più a chi la segue.

I video in questione si trovavano su un computer che Eliana teneva in casa ma che le è stato portato via per indagare su tutta la vicenda che la vedeva coinvolta a tal proposito ha detto:

Sono andata in commissariato, ora vado alla polizia postale. Ora non scherzo più, basta. Se esce fuori qualche video mio faccio un macello, giuro.

Ammettendo che la sua paura infatti, è proprio che questi video possano finire in rete ed essere quindi visti da tutti.