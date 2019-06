Eliana Michelazzo e la Perricciolo denunciate per truffa: ‘Chiedevano soldi per i bambini in affido’

Eliana Michelazzo e la Perricciolo denunciate per truffa: ‘Chiedevano soldi per i...

Ancora novità sul caso di Eliana Michelazzo, Pamela Prati e Pamela Perricciolo. Per le due arriva una denuncia da una politica calabrese

Eliana Michelazzo ha confessato di aver scoperto la verità su Simone Coppi soltanto da poche settimane, ma stando a quello riportato dal celebre settimanale Spy, l’ex manager di Pamela Prati sapeva almeno dal 2015 che Danny Coppi (cugino di Simone Coppi) era frutto di una fantasia perversa e che tutta quella famiglia era particolarmente strana.

La truffa della Michelazzo e della Perricciolo: 4500 euro con l’inganno

Eliana Michelazzo era a conoscenza quindi della non esistenza di Danny Coppi dal 2015 e questa non è una teoria, ma un fatto vero e proprio, considerando che quell’anno lei e Pamela Perricciolo sono state indagate per truffa ai danni di una parlamentare calabrese.

La politica che ha sporto denuncia ha detto agli inquirenti di aver dato a Pamela Perricciolo 4500 euro che la donna avrebbe provato ad ottenere con l’inganno.

Eliana e Pamela hanno circuito la vittima

La Michelazzo e la Perricciolo, secondo quanto dichiarato, avrebbero stretto amicizia con la vittima, che aveva affidato alla Aicos Management la realizzazione di serate nell’ambito della sua attività politica, e le avrebbero parlato di Danny Coppi, giovane e facoltoso imprenditore, nipote dell’avvocato Coppi.

A seguito della denuncia, come detto da Dagospia, in cui viene dato per certo che Danny Coppi non esiste, viene perquisito l’appartamento di Eliana e di Pamela e vengono sequestrati cellulari, schede telefoniche e un documento (falso) del matrimonio fra Simone Coppi e la Michelazzo.

“La truffa segue un copione preciso: Denny Coppi fa credere alla vittima di essere vedovo e padre di un bambino di sette anni, tale Riccardo Coppi.

Poi si legge qualcosa di sconcertante:

La vittima sarebbe stata convinta ad avviare le procedure per l’affidamento del piccolo e a pagare 4.500 euro per la sua assicurazione scolastica.

I soldi sarebbero stati consegnati nelle mani della Perricciolo. Riccardo Coppi somiglia tantissimo al bambino che è stato spacciato per Sebastian Caltagirone”.

Questo recita la denuncia e pare proprio di essere ancora lontani dalla definitiva soluzione della nuova soap opera “Pratiful“.