Eliana Michelazzo sbugiarda Pamela Perricciolo dopo l’intervista: ‘Ho le prove’

Proprio ieri, in seconda serata, Donna Pamela ha accusato Eliana Michelazzo, che, però, ha delle prove in mano che la incastrano

Carmelita D’Urso si è accaparrata anche una ricca e fruttuosa ospitata televisiva di Pamela Perricciolo, ieri sera a Live, regalando ai telespettatori la gioia di un’altra puntata di ‘Pratiful‘.

Ci sono state delle importanti rivelazioni e degli importanti passi avanti nella storia. Purtroppo per loro, però, gli alibi delle tre donne sembrano incrinarsi sempre di più.

Donna Pamela ha accusato Eliana Michelazzo di essere sua complice e di sapere da anni che Simone Coppi non era altro che un esperimento universitario seguito da più persone, all’epoca.

Elianae Selvaggia Roma commentano Donna Pamela

Eliana ha seguito la diretta insieme all’ex volto di Temptation Island, Selvaggia Roma ed assieme le due donne hanno affermato, in un moto di sarcasmo dettato dalle ‘sciocchezze della Perricciolo’, che quelle dette da Donna Pamela nel salotto televisivo di Carmelita non sarebbero altro che tutte menzogne, studiate a tavolino per affossarla.

La Roma ovviamente non si è lasciata scappare la possibilità di dire la sua sul caso che sta appassionando milioni di telespettatori:

‘Le colpe ci sono… certo!!! Ma tutto questo?? Sono contenta. Sono contenta. Contenta perché stasera mi ha mostrato molto e fatto sentire tanto. Ci sono le prove! Anche perché le parole le porta via il vento!”

Eliana Michelazzo incastra Pamela Perricciolo

La Michelazzo però ha incastrato nuovamente la sua ex socia, con un dettaglio importante.

Eliana ha ricordato che Pamela lo scorso aprile continuava a parlarle di Simone Coppi e di sua madre Ginevra, come se fossero due persone reali ( ieri Eliana ha pubblicato degli audio a favore di quanto dichiarato).

Donna Pamela ieri a Live Non è la d’Urso non ha spiegato questo comportamento assurdo e che ad oggi è la miglior prova presentata da Eliana.