Eliana Michelazzo pubblica le prove “Io sono la vittima’: note vocali e chat che incastrano la Perricciolo

Eliana Michelazzo è realmente una vittima? La ex di Uomini e donne rende pubbliche decine di prove che incastrano l’ex socia Pamela Perricciolo

Si torna a parlare di uno dei casi più discussi, ovvero quello che ruota intorno a Pamela Prati e le sue due agenti Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Eliana decide di pubblicare decine di prove che incastrano l’ex socia donna Pamela.

Eliana Michelazzo è una vittima? Le prove contro la Perricciolo

Si cerca di far luce su tutta la vicenda che ruota intorno al profilo fake di Mark Caltagirone in modo tale da capire chi ci sia dietro visto che le dichiarazioni delle donne coinvolte sono discordanti tra loro.

Questa volta a dire nuovamente la sue è Eliana Michelazzo, la proprietaria della Aicos Management, la donna era già stata ospite del programma Live non è la d’Urso nel quale si era sottoposta alle 5 sfere proprio per cercare di far luce sulla situazione e chiarire la sua posizione… Ma ad oggi il giallo continua!

Dopo l’intervista rilasciata da Pamela Perricciolo a Fanpage, Eliana si sfoga con un lungo video su Instagram in cui esprime tutto il suo disappunto per quanto detto dall’ormai ex socia.

Cosi ad oggi la Michelazzo decide di rendere pubbliche decine di chat e note vocali che incastrano Pamela Perricciolo.

Le chat, le note vocali e tutte le prove rese pubbliche dalla Michelazzo

Eliana pubblica tutti gli audio e non solo in cui donna Pamela parla di di Mark Caltagirone, Sebastian, Simone Coppi e Ginevra, come se fossero persone reali e le conoscesse per davvero.

Anche la Michelazzo è stata quindi ingannata?

Ecco una parte di quanto detto da Pamela ad Eliana in una nota vocale:

Alle 3 e mezza mi incontro con l’assistente sociale che mi lascia Sebastian. Marco ha detto che se vogliamo prendere il bambino tu dei prendere Pamela io il bambino. Non possono stare nella stessa macchina.

Questo è solo un pezzetto dei tanti audio di Pamela in cui parla di quelle persone come se realmente esistessero, ed Eliana conclude il suo video con un messaggio indirizzato proprio all’ex socia in cui la invita a commentare queste note vocali.

Il video delle storie è nell’articolo del sito Bitchyf.it.