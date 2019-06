Eliana Michelazzo lo sfogo nella notte: ‘Ecco come ha fatto a dimagrire Pamela Perricciolo’

Eliana Michelazzo di nuovo sotto la luce dei riflettori, l’ex manager di Pamela Prati si sfoga nel cuore della notte con i suoi followers su Instagram

Una storia che ha ancora dell’inverosimile quella inventata da Eliana Michelazzo insieme alle sue compagne d’avventura Pamela Prati e Pamela Perricciolo. Le donne come in molti sanno, hanno montato tutta una storia , insieme alla collaborazione di Pamela Prati. La stessa showgirl Prati infatti, ospite in molti programmi televisivi, ha raccontato di essere fidanzata con un certo Mark Caltagirone, di cui però non si è mai vista una foto.

Le tre donne, infatti avrebbero inventato un finto matrimonio tra Pamela Prati e il presunto Marco Caltagione. Un matrimonio mai avvenuto in realtà. Le tre donne avevano inventato e montato tutte queste belle cose, solamente per ricevere, secondo molte fonti, un successo mediatico, ed infatti ci sono riuscite, ma forse non nel modo in cui desideravano.

Pamela Prati era ormai da anni che non si vedeva in TV e in molti hanno presunto che insieme alle sue manager, abbia inventato tutto solo per guadagnare soldi.

Una storia che ha veramente dell’assurdo, tanto da finire sulla bocca di molti giornali di gossip. La storia ha destato stupore e indignazione, tanto che la stessa Eliana Michelazzo, non ha retto il peso dei pettegolezzi, raccontando sui social e in alcuni programmi televisivi tutta la verità sulla storia di Marco Caltagirone e Pamela Prati.

Le tre donne si sono accusate a vicenda di tutto la messa in scena puntandosi il dito contro, l’una con l’altra.

Eliana Michelazzo lo sfogo sui social

La Michelazzo proprio in questi giorni, sta attraversando momenti davvero molto difficili che la vedono mentalmente instabile. La giovane infatti, pubblica spesso sui social, pensieri in cui da libero sfogo alle sue sensazioni, ma spesso e volentieri viene solo criticata.

Proprio nella serata di ieri infatti, la Michelazzo, ha pubblicato uno stato su Instagram molto particolare, una sorta di poesia dedicata alla storia d’amore con Simone Coppi, colui che doveva essere da almeno 10 anni, il suo presunto marito on-line. Lo sfogo rivela anche come Pamela Perricciolo è riuscita a perdere peso:

La Michelazzo non ha aggiunto altro, ma cosa ha voluto dire la ex manager di Pamela?