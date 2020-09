Elezioni USA 2020, Biden: “Trump guarda solo a Wall Street”

“Trump guarda solo a Wall Street, non agli americani”, è quanto afferma Joe Biden nel corso di un comizio in Pennsylvania.

“Tutto quello che Trump vede da Park Avenue è Wall Street. Tutto quello a cui pensa è Wall Street”,

ha aggiunto Biden.

Secondo le parole di Biden, Donald Trump può essere considerato come difensore di Wall Street e non della classe media americana.

Il candidato democratico alla Casa Bianca parteciperà a Scranton, Pennsylvania, la sua città natale nel cuore di un importante campo di battaglia politico che ha aiutato Trump a vincere la presidenza 4 anni prima.

La politica fiscale è una delle più forti “crepe” sulla politica nella corsa del 2020, con Biden che cerca di realizzare una piattaforma fiscale progressiva che consiste in un aumento delle imposte sulle imprese e di maggiori prelievi.

Si tratta di una mossa “sbagliata” visto il momento di crisi cagionata dalla pandemia.

Biden vs Trump: chi è in testa ai sondaggi elettorali usa 2020?

L’ex vicepresidente Joe Biden, candidato del partito democratico, sta guadagnando terreno ed ottenendo largo consenso da parte degli americani.

In Wisconsin, dove Trump ha vinto nel 2016, Biden detiene attualmente un vantaggio di 6 punti.

In Florida, dove i casi di Covid sono saliti durante l’estate, Biden batte l’attuale presidente Trump di circa 4 punti percentuali.

Biden detiene anche un vantaggio in Arizona ed anche in North Carolina. In Texas, la differenza nei numeri dei sondaggi tra i due uomini è inferiore a 5 punti percentuali.

I sondaggi nazionali mostrano che Biden detiene un vantaggio significativo.

Gli americani “bianchi” e più anziani, un gruppo che ha contribuito a spingere Trump alla vittoria nel 2016, hanno mostrato segni di disapprovazione verso la gestione della pandemia da parte del presidente.

Al momento, i sondaggi sembrano buoni per Joe Biden, ma c’è molta strada da fare e le cose possono cambiare molto rapidamente.

I sondaggi suggeriscono che Biden è in vantaggio in Michigan, Pennsylvania e Wisconsin – tre stati industriali in cui il rivale repubblicano ha vinto con margini inferiori all’1% per conquistare la vittoria nel 2016.