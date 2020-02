Elezioni Usa 2020: il democratico Bernie Sanders conquista il Nevada

Le elezioni Usa 2020 preparano il territorio al vero anti-Trump: il democratico Bernie Sanders stravince in Nevada.

La vittoria di Sanders tra i caucus in vista delle prossime elezioni Usa.

Bernie Sanders conquista il Nevada

Il candidato democratico Bernie Sanders stravince in Nevada. Come riporta anche Rainews, l’anti-Trump conquista i caucas con il 45% dei voti.

Per il senatore è già la seconda vittoria, il che lo colloca come il principale candidato alla bandiera democratica. Smentite le voci che alla vigilia delle elezioni in Nevada lo davano per sconfitto, per via dei presunti aiuti ricevuti dalla Russia.

Il rivale numero uno di Bernie Sanders, Pete Buttigieg, è arrivato terzo, dopo Biden. Oltre 30 i punti che lo distanziano dal vincitore.

Dopo i convenevoli, Buttigieg ha messo in allerta gli elettori da una possibile candidatura di Sanders, sottolineando la sua fiducia in una rivoluzione inflessiile che taglierebbe fuori molti democratici.

Al secondo posto è arrivato Joe Biden. Il demcratico Sanders è riuscito però a distaccarlo di diversi punti. Nonostante ciò, Biden si è detto molto soddisfatto, soprattutto dopo i risultati deludenti nel New Hampshire e nell’Iowa.

“Sono un democratico orgoglioso di esserlo”

ha detto Biden alla platea, preannunciando la vittoria in Super Tuesday e South Carolina.

La senatrice Warren si è fermata al quarto posto. Una sconfitta che è soltanto una riprova di quanto la sua campagna elettorale faccia fatica ad ingranare, soprattutto per via di una cassa poco cospicua.

La notizia della vittoria di Sanders ha immediatamente raggiunto il presidente Donald Trump, che gli ha augurato di diventare il suo sfidante alle prossime elezioni Usa.

Intanto, il prossimo 3 marzo sarà un appuntamento importante per i candidati democratici. Le elezioni nel Super Tuesday saranno cruciali per capire chi, tra Pete Buttigieg e Michael Bloomberg, sarà in grado di conquistare il posto accanto a Bernie Sanders per l’ultima sfida tra democratici.