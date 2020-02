Elezioni USA 2020: Pete Buttigieg batte di poco Bernie Sanders per 14 a 12

Elezioni USA 2020: Pete Buttigieg batte di poco Bernie Sanders per 14...

Elezioni USA 2020, caucus in Iowa: finisce 14 a 12 la sfida Buttigieg vs. Sanders per numero di delegati

Elezioni Usa 2020: Pete Buttigieg ha battuto di poco Bernie Sanders per numero di delegati vinti: 14 a 12. Elizabeth Warren ne ottiene otto, Joe Biden sei e Amy Klobuchar uno.

Lo ha reso noto il partito democratico dopo aver rivisto i risultati precedentemente diffusi: Pete Buttigieg, ex sindaco di South Bend, ha ottenuto il 26,25%, contro il 26,1% del senatore del Vermont, Bernie Sanders.

Seguono Elizabeth Warren, la senatrice del Massachusetts (18), l’ex vicepresidente Joe Biden (15,8%) e la Klobuchar (12,3%).

Elezioni USA 2020, Iowa: come vengono assegnati i delegati?

Ieri, domenica 9 febbraio 2020, il Partito Democratico dello Iowa ha assegnato delegati sulla base dei risultati dei caucus della scorsa settimana, “regalando” all’ex sindaco di South Bend, Pete Buttigieg, il maggior numero di delegati, seguito dal Senatore Bernie Sanders.

Il Partito ha dichiarato che assegnerà 14 delegati a Buttigieg e 12 a Sanders sulla base dei risultati raccolti.

I risultati del caucus democratico dell’Iowa non rappresentano i voti effettivi: le percentuali ricevute dai candidati, in base ai rendimenti del numero stimato di delegati, sono noti come equivalenti dei delegati statali o SDE.

Iowa invia 41 delegati alla Convenzione nazionale democratica: l’assegnazione degli stessi delegati si basa proporzionalmente sui risultati SDE.

Sistema dei caucus: la causa dei ritardi

I totali riferiti dall’Iowa sono stati riportati dal Partito Democratico dell’Iowa negli ultimi tre giorni dopo il caos causato dai caucus lo scorso lunedì sera.

I risultati hanno subito enormi ritardi a causa di un problema con un‘app per smartphone.

I problemi con la segnalazione dei risultati del caucus sono dovuti in parte a “problemi di codifica” con l’app, che è stata utilizzata per la prima volta.

I risultati sono ricchi di potenziali errori e incoerenze, che potrebbero influenzare il risultato delle elezioni, secondo una recensione del NBC News Decision Desk.