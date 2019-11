Elezioni regionali in Calabria: chi è Francesco Aiello, candidato del M5s

Il Movimento 5 Stelle ha scelto il proprio candidato per le elezioni regionali in Calabria: è Francesco Aiello. Accantonata l’ipotesi di una corsa a 2 col Pd

Chi è Francesco Airllo, professore universitario, candidato del M5s alle prossime elezioni regionali in Calabria.

Il voto sulla piattaforma Rousseau

Per le elezioni regionali in Calabria ed Emilia Romagna correrà anche il Movimento 5 Stelle. Gli iscritti alla piattaforma Rousseau hanno decretato la loro scelta: nessuna pausa per i pentastellati, né una corsa a 2 col Partito democratico.

I voti contrari alla pausa elettorale sono stati il 70,6 % degli aventi diritto, quelli favorevoli il 29,4%.

Nessuno stop quindi per il M5s, un fermo che lo stesso leader, Luigi Di Maio, auspicava, per uscire dal momento difficile che il Movimento sta vivendo.

“Abbiamo bisogno di un po’ di tempo per rigenerare obiettivi e identità, Ma se siamo impegnati in una campagna elettorale ogni due mesi, è impossibile farlo”

aveva commentato il Ministro degli Esteri, poco prima del voto sulla piattaforma Rousseau.

Chi è il candidato del M5s alle elezioni regionali in Calabria?

Il Movimento 5 Stelle ha scelto il suo candidato per la corsa alle elezioni regionali in Calabria del 26 gennaio 2020. Francesco Aiello avrà l’arduo compito di risollevare le sorti dei pentastellati, dopo la perdita di consensi che sta avendo il Movimento.

Professore ordinario di Politica Economica e ed Economia Internazionale all’Università della Calabria, Aiello ha fondato il portale di economia “OpenCalabria”.

Il professore si è laureato nel 1989 all’Università dove oggi insegna, con una tesi dal titolo “Protezionismo agricolo comunitario e politiche di preferenza tariffaria. Un’analisi della I e della II Convenzione di Lomé”.

Francesco Aiello ha fatto parte del Comitato di Guida e di Indirizzo della Calabria. Oggi è un membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Economiche e Aziendali. Il docente universitario ha anche pubblicato diversi saggi scientifici.