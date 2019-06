Elezioni comunali 2019, ballottaggio in 136 comuni: orari e come votare

Al via il ballottaggio delle elezioni comunali 2019 per 136 comuni: ma cosa si deve fare e quali gli orari? Vediamo insieme tutti i dettagli

La seconda e ultima sfida delle elezioni comunali 2019 è pronta, ed ecco quello che c’è da sapere prima di recarsi alle urne.

Ballottaggio elezioni comunali

Oggi, domenica 9 giugno, si vota per il ballottaggio in 136 comuni italiani successivamente il primo turno non andato a “buon fine”

Ora – dove i sindaci non hanno raggiunto il primo turno di maggioranza – viene richiesto di eleggere il proprio candidato ad eccezione di Sassari dove il primo turno si terrà la prossima domenica, 16 giugno.

Quali sono le sfide più attese? Ci sono alcuni comuni dove non è stato raggiunto il 50% più uno dei voti in 16 comuni come Potenza, Avellino, Ascoli, Livorno, Prato, Rovigo, Biella, Verbania, Vercelli, Foggia, Reggio Emilia, Cesena, Forlì, Ferrara, Campobasso, Cremona.

Come si vota e risultati

Gli italiani sono chiamati al ballottaggio in quanto nessuno dei candidati ha ottenuto la maggioranza dei voti, per raggiungere la votazione al primo turno.

Dove ci sono più di 15 mila abitanti è previsto lo scontro diretto (in mancanza del 50% più un voto), mentre in quelli che ne hanno meno è richiesto di votare in quanto i candidati hanno ricevuto pari numero di voti.

La modalità è sempre la medesima, mettendo una X sul candidato prescelto – senza altre votazioni o preferenze.

Si richiede la propria carta di identità e la tessera elettorale.

Tutti i risultati dovrebbero arrivare entro la 1.30 di notte, in quanto gli istituti dei vari sondaggi non hanno previsto exit poll oppure proiezioni – quindi in attesa della chiusura stessa.