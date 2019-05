Elezioni Comunali e Amministrative 2019: tutti i risultati

Terminate anche le elezioni comunali e amministrative, con qualche ballottaggio in vista e risultati con importanti vittorie sin dal primo turno. Ecco i risultati

L’Italia è stata chiamata a votare per le europee ma anche per le elezioni comunali e amministrative 2019. Quali sono i risultati?

Elezioni comunali 2019

L’Italia domenica non ha avuto un minuto di tregua, tra europee – amministrative e comunali in diverse Regioni sono stati molti i voti da dover decidere.

Con una spaccatura netta con centrodestra e centrosinistra, si vedono successi per Lega, Pd, Forza Italia e Fratelli d’Italia con un forte ribasso per il M5S.

Naturalmente la linea non cambia, così come per le europee il dato di vittoria netta tende ad andare a Lega e Pd confermando l’idea degli italiani per le varie regioni.

L‘affluenza totale confermata è stata del 68,01% in 3.654 comuni – dato in calo rispetto alle precedenti di almeno il 2% – Fonte Tgcom24 Ministero dell’Interno –

Firenze

Dario Nardella viene eletto al primo turno per il centrosinistra, superando di netto Ubaldo Bocci del centrodestra, con il 57,05%

Bari

Rielezione per Antonio Decaro del centrosinistra con il 66,24% e sconfitta di Pasquale di Rella

Bergamo

Giorgio Gori viene confermato per il centrosinistra con il 55,33% sconfiggendo Giacomo Stucchi

Livorno

A Livorno si passa al ballottaggio, con Luca Salvetti del centrosinistra al 34,20% contro Andrea Romiti del centrodestra

Campobasso

Anche qui si attende il ballottaggio tra Maria Domenica D’Alessandro del centrodestra con il 48,06 contro Antonio Battista

Ferrara

Ballottaggio per Alan Fabbri del centrodestra con il 48,44% contro Aldo Modonesi

Foggia

Franco Landella del centrodestra si porta al 45,96% contro Giuseppe Cavaliere lista civica

Forlì

Al ballottaggio il centrodestra di Gian Luca Zattini con il 45,08% contro Giorgio Calderoni

Modena

Vince il centrosinistra con Gian Carlo Muzzarelli con il 53,42% contro Stefano Prampolini del centrodestra

Perugia

Vince il centrodestra con il 59,80% per Andrea Romizi contro Giuliano Giubilei del centrosinistra

Pescara

Anche qui vince il centrodestra con il 51,33% di Carlo Masci contro Marinella Sclocco

Potenza

Ballottaggio per il centrodestra con Mario Guarente al 44,73% contro Valerio Tramutoli

Prato

Ballottaggio anche in questa sede per Matteo Biffoni del centrosinistra al 47,16% contro Daniele Spada

Reggio Emilia

Ballottaggio per Luca Vecchi del centrosinistra con il 49,13%, contro Roberto Salati del centrodestra

Elezioni amministrative 2019

Il Piemonte con le sue amministrative ha visto una netta vittoria da parte del centrodestra con Alberto Cirio con il 49,85% (dati in possibile aggiornamento).

Sergio Chiamparino viene quindi sconfitto con una votazione pari al 35,80% ed è pronto all’addio della politica dopo questo traguardo non raggiunto.

Il primo partito è la Lega con un 35% delle preferenze, così da unire il risultato avuto durante le elezioni europee.

Il vice premier Matteo Salvini lascia una dichiarazione in merito alla Tav, per rilanciarla e andare avanti seguendo il volere degli italiani.