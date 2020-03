Elettra Lamborghini si abbassa il pantalone durante la diretta, su Instragram fa il pieno di like

Elettra Lamborghini pazzesca su Instagram, si esibisce in un twerking davvero sensuale distesa sul tavolino: fan in delirio.

Un’artista davvero esplosiva. Stiamo parlando ovviamente di Elettra Lamborghini. La cantate, originaria di Bologna, è una vera star sui social e il suo account Instagram vanta oltre 5,4 milioni di follower. Come tale è sempre attiva e non manca mai di condividere scatti della sua vita quotidiana. Questa volta a mandare in visibilio il web un video in cui si esibisce in un twerk davvero sensuale: i fan in delirio.

Elettra Lamborghini, twerk sul tavolino

L’ereditiera è divenuta famosa in tutto il mondo con il suo brano Pem Pem. Quest’anno, ha preso parte alla 70° edizione del Festival della Musica italiana con il suo brano ‘Musica, e il resto scompare‘ che sebbene non abbia convinto la giuria dell’Ariston è uno dei brani più trasmessi in radio in questi mesi. Nella giornata di ieri, Elettra Lamborghini ha condiviso una serie di IG stories in cui mostra il regalo del suo fidanzato per il loro mesiversario. Nel dettaglio, Afrojack le ha riempito la casa di rose, insomma un gesto davvero romantico. Sempre, sui social ha parlato come è nata la sua storia d’amore con il disc jockey olandese.

In questi giorni, è diventato virale in rete un video pubblicato dalla cantante in cui intrattiene i suoi followers in modo decisamente bollente: ecco la clip che ha infiammato il web.

Il video della cantante bolognese

In questi giorni di emergenza sanitaria, l’artista pubblica quotidianamente stories in cui intrattiene e chiacchiera con i suoi fan. Elettra Lamborghini, di recente, ha postato un video in cui si trova nella palestra di casa e si riprende col telefonino stesa sul tavolino.

Oltre al vestitino davvero corto che mostra il suo lato B esplosivo, c’è un altro dettaglio che ha catturato l’attenzione dei follower.: canta e si lancia in un breve quanto intenso ed abile twerking che ha inevitabilmente stuzzicato la fantasia dei suoi seguaci.