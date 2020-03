Elettra Lamborghini ha fatto poche ore fa delle dichiarazioni sconvolgenti. La verità sul suo orientamento e sulla storia con AfroJack

Elettra Lamborghini ritorna a far parlare di sè. Dopo la sua performance sul palco dell’Ariston con Musica (e il resto scompare) con la quale ha incantato milioni di fan, torna al centro del gossip per alcune dichiarazioni al quanto inaspettate.

Elettra Lamborghini, la confessione spiazza i fan

La bella ereditiera spesso al centro dell’attenzione, è molto attiva sui social, dove come moltissimi volti noti dello spettacolo sta documentando la sua quarantena cercando di intrattenere il suo pubblico, nella viva speranza di sensibilizzarli a restare a casa dato lo stato di Emergenza nel quale versa attualmente il nostro paese a causa del Coronavirus.

Ed è proprio nell’arco delle sue Stories, nel rispondere alle domande dei followers senza peli sulla lingua, che la nostra Twerking Quenn ha fatto alcune dichiarazioni che hanno sconvolto tutti.

E alla domanda ‘quanti ex hai avuto’ la Lamborghini ha prontamente risposto:

‘Che vuoi sapere dei miei ex? Ne ho avuti pochissimi e sono durati tutti poco, fino a che non ho realizzato che ero più dell’altra chiesa’

dice la bella ereditiera, rivelandosi di aver capito ad un certo punto della sua vita di essere lesbica. Ma la storia con Afrojack?

Elettra Lamborghini, la verità sulla storia con Afrojack

Alla riflessione dell’ex giudice di the Voice Of Italy è partita spontanea la curiosità dei fan sulla sua storia d’amore con Afrojak, che presto sarà il suo futuro marito.

Nel proseguire la risposta precedente, la Lamborghini ha poi aggiunto:

‘Poi ho incontrato Nick che è un’eccezione, ma con lui è stato diverso!’

ha concluso chiarendo i dubbi di chi la segue, rivelando che il suo attuale compagno è stata una sorpresa ed una eccezione nella sua sfera sentimentale.