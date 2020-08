Si apre la vestaglia in bagno, Elettra Lamborghini: le curve esplodono ovunque

Il costume che indossa non lascia spazio alla fantasia: Elettra Lamborghini stupisce tutti con un selfie in bagno

Bellezza esplosiva quella di Elettra Lamborghini. In queste ore, l’artista bolognese ha condiviso un selfie caliente: è in bagno ed indossa un bikini bianco che fa fatica a contenere le sue forme da urlo!

Elettra Lamborghini, il matrimonio con Afrojack

Un periodo d’oro per Elettra Lamborghini. Tra pochi giorni convolerà a nozze con il noto disc jockey, Afrojack. La cantante bolognese è alle prese con gli ultimi preparativi e in questi giorni è stata paparazzata insieme a suo futuro marito mentre uscivano da una nota gioielleria milanese per la scelta delle fedi nuziali.

Su Instagram, le hanno chiesto come mai i due hanno scelto di sposarsi nonostante la giovane età. L’ereditiera, senza troppi giri di parole, ha precisato che il suo compagno ha tutto quello che non ha mai trovato prima in nessun altro:

“E’ un ragazzo d’oro e al giorno d’oggi vanno tenuti stretti… ha tutto ciò che non ho mai trovato in nessun altro“.

In questi giorni, la cantante bolognese si sta godendo gli ultimi raggi di sole. Tramite stories, ha condiviso un selfie con un bikini che mette in mostra il suo fisico mozzafiato.

Il selfie in bagno è bollente

Sul suo profilo Instagram, la cantante bolognese ha voluto deliziare i suoi follower con un selfie decisamente bollente.

Lo scatto in questione ritrae l’ereditiera con indosso un bikini bianco davvero molto piccolo. Lei stessa afferma: “Sto bikini mi sta piccolo“. Il kimono maculato aperto, lascia poco spazio all’immaginazione dei fan:

Anche questa volta il suo pubblico virtuale ringrazia per la visione.